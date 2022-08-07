唐韋琪為慈善獻聲 邀特殊兒童拍新歌《隨時發現愛》MV

唐韋琪(Vikki姐姐) 一向對小朋友十分有愛，最近更義務為「藝術扶苗慈善基金會」灌錄會歌《隨時發現愛》，並安排自己的唱歌學生與多位特殊兒童一齊拍攝MV，從音樂讓同學仔幫助有需要的同齡小朋友，帶領著學生們一齊行善。

基金會昨日（6日）假又一城戲院舉行「追光電影夢慈善電影會 暨 藝苗會歌發佈會」正式宣布Vikki姐姐主唱會歌《隨時發現愛》之餘，並舉行慈善電影會，招待受惠機構「青草音符」特殊小朋友、家長們及照顧者合共287位，免費欣賞電影「光年正傳」，趁著暑假看一場好電影，度過輕鬆又愉快一天。