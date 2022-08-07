唐韋琪為慈善獻聲 邀特殊兒童拍新歌《隨時發現愛》MV

唐韋琪(Vikki姐姐) 一向對小朋友十分有愛，最近更義務為「藝術扶苗慈善基金會」灌錄會歌《隨時發現愛》，並安排自己的唱歌學生與多位特殊兒童一齊拍攝MV，從音樂讓同學仔幫助有需要的同齡小朋友，帶領著學生們一齊行善。
基金會昨日（6日）假又一城戲院舉行「追光電影夢慈善電影會 暨 藝苗會歌發佈會」正式宣布Vikki姐姐主唱會歌《隨時發現愛》之餘，並舉行慈善電影會，招待受惠機構「青草音符」特殊小朋友、家長們及照顧者合共287位，免費欣賞電影「光年正傳」，趁著暑假看一場好電影，度過輕鬆又愉快一天。
Vikki姐姐表示十分榮幸可以為「藝術扶苗慈善基金會」主唱會歌《隨時發現愛》，該基金會服務對象主要是特殊需要的家庭，她說：「特殊需要家庭，出外看一場電影是很困難的一件事，除了交通問題，主要在電影院裡，特殊小朋友可能會吵、會發出噪音，那就影響了其他看電影的人，所以，很多特殊家庭是沒有帶小孩去電影院看過電影。連去看場電影，也是特殊家庭的一個心願。基於這些原因，基金會想到的是包場看電影，家長可以不怕影響別人，不怕旁人的眼光。特殊小朋友也體會看電影的樂趣，從而學習社交生活。」
「藝術扶苗慈善基金會」營運總監Mani及創辦人主席李志雄先生在會上感謝《隨時發現愛》的作曲楊志偉先生(偉哥)贈送個人作品給基金會作為會歌，亦感謝填詞小優及主唱唐韋琪小姐，會歌宣揚愛的種子，發芽成苗，將愛傳到社區每一個角落，家人、朋友、社群、跨越地域，以愛傳愛。