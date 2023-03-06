唐韋琪隔6年後再出新歌《萬世韆鞦》 MV向多位已故音樂巨星致敬

新歌以「萬世韆鞦」為題，Vikki會心微笑地說到，「看字面解說，就是年幼時，父母總係帶住我們到公園玩韆鞦；到我們做人父母，都係帶住仔女去玩韆鞦；到仔女大了成為父母都會帶自己仔女去玩韆鞦。意思就是希望咁多年代嘅經典金曲同韆鞦一樣萬世承傳下去。」葵叔認為唱這首歌需要經歷過70年代、80年代、90年代至今的經歷和體會，「由唐韋琪最恰當不過！」。

MV加插大量 已故巨星照片

在新歌MV，加入了Vikki 在兒童節目中的及香港的歷史片段，而在最後的一句歌詞「才發覺這刻的你已早走」唱出的同時，插入多位已故音樂巨星的照片，如：梅艷芳、張國榮、陳百強、黃家駒、羅文、鄧麗君、許冠英、西城秀樹、Michael Jackson等等，猶如向他們致敬，可以說是一個集體回憶的 MV，令人觸動。

在MV的片尾加入眾多已故巨星的照片，Vikki坦言在其成長過程中陪伴著她的音樂，包括不同年代的音樂創作人、歌曲、歌手都是其覺得熟悉的聲音，「有些都深深影響到我，同我有著息息相關的生活回憶，這個也是影響我喜歡唱歌嘅原因。睇著樂壇逝去或漸漸隱退的前巨星和創作人、歌手們真係好懷念……默然回首過去，只好珍惜眼前所有。係呢度真心真誠感激每一位巨星在我生命中讓我能追求、學習、欣賞佢哋嘅精彩！衷心向他們致敬。」