唐鶴德被指帶新歡一家入住張國榮故居 唐唐罕有回應向「哥」迷致歉

唐唐的IG近日被哥哥忠粉及網民圍剿，目前已把IG帳戶轉為非公開。對此，一向低調的唐唐罕有地回應傳聞，並表示：「我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的「哥」迷產生誤會和不安，我對此致以萬分的歉意！我會深刻檢討，反省自己的行為和表現！」並澄清自己時獨居，已搬離和哥哥的舊居達十多年，而跟史姓男子沒有承諾的朋友關係，是兩個獨立個體，又解釋沒有找代母生育小朋友。

近日有大陸網民爆料，直指張國榮(哥哥)生前摯愛唐鶴德(唐唐)戀上一名史姓男性多年，甚至透過代母生下兩個囝囝，一家住在哥哥的舊居，惹來大批張國榮於網上出征炮轟，批評唐唐一直在消費哥哥云云。

唐鶴德回答如下：

我對最近發生的一些事情 令愛護 哥哥的「哥」迷產生誤會和不安 我對此致以萬分的歉意 ! 我會深刻檢討 反省自己的行為和表現 ! 但以下有幾點我想澄清的：

1 我已搬離和哥哥的舊居十多年了哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。

2 我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。

3 我沒有找代母生育小朋友 你們見到的小朋友都是朋友的小孩 我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。 我自問我一生都以真誠的態度對，待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的 一鞠躬，向大家致以無比的歉意。