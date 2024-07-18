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娛樂
2024-07-18 16:44:11

唐鶴德被指帶新歡一家入住張國榮故居 唐唐罕有回應向「哥」迷致歉

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唐鶴德今日罕有作回應，並向廣大「哥」迷道歉。

唐鶴德今日罕有作回應，並向廣大「哥」迷道歉。

近日有大陸網民爆料，直指張國榮(哥哥)生前摯愛唐鶴德(唐唐)戀上一名史姓男性多年，甚至透過代母生下兩個囝囝，一家住在哥哥的舊居，惹來大批張國榮於網上出征炮轟，批評唐唐一直在消費哥哥云云。

唐唐的IG近日被哥哥忠粉及網民圍剿，目前已把IG帳戶轉為非公開。對此，一向低調的唐唐罕有地回應傳聞，並表示：「我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的「哥」迷產生誤會和不安，我對此致以萬分的歉意！我會深刻檢討，反省自己的行為和表現！」並澄清自己時獨居，已搬離和哥哥的舊居達十多年，而跟史姓男子沒有承諾的朋友關係，是兩個獨立個體，又解釋沒有找代母生育小朋友。

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一向低調的唐唐罕有地回應傳聞。

一向低調的唐唐罕有地回應傳聞。

唐鶴德回答如下：

我對最近發生的一些事情 令愛護 哥哥的「哥」迷產生誤會和不安 我對此致以萬分的歉意 ! 我會深刻檢討 反省自己的行為和表現 ! 但以下有幾點我想澄清的：

1 我已搬離和哥哥的舊居十多年了哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。

2 我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。

3 我沒有找代母生育小朋友 你們見到的小朋友都是朋友的小孩 跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。 我自問我一生都以真誠的態度對，待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的 一鞠躬，向大家致以無比的歉意。

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另外，曾為哥哥的經理人的陳淑芬，接受內地媒體訪問時，對於傳聞表示：「這兩天我有看過大家的留言，但是大家都知道我一向的作風，就是我不八卦其他的事，大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我講，我不會相信，亦不會理會。

唐唐被網民指結交一名年輕30歲的史姓男友多年。 唐唐亦被指透過代母生下兩個囝囝。 大陸網絡流出唐唐(右)與嫩口新歡(左)合照，相中疑似兩名兒子。 網絡流出多張唐唐與新歡合照。