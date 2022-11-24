唔只楊千嬅演唱會 黎明吳若希側田個唱仲有飛賣 呢個show估唔到咁爆

今年香港演唱會市道好轉，近期張敬軒同埋韓國女團BLACKPINK嘅演唱會公開售票，都極速賣晒飛，而今日開賣嘅ERROR 12月3場演出亦全數售罄。不過個市又係咪真係咁好景？小編check咗好幾個近期舉行嘅演唱會售票情況，都真係有人歡喜有人愁。

楊千嬅、林子祥演唱會

呢期最多人關注近年致力內地市場嘅楊千嬅，12月喺亞博嘅個唱銷情如何。以今朝售票平台資料所見，千嬅個唱頭場＄380飛賣晒，＄680及＄980只剩少量；而尾場＄680及＄980都仲有飛，＄980的話揀4連位都仲有，但位置偏後。同千嬅一樣開亞博嘅阿Lam林子祥，佢喺boxing day開嘅演唱會，現時只剩少量$680及無障礙門票，其餘全數售罄。

黎明演唱會

千嬅嘅前老闆黎明喺同一個周末開show，銷情同樣慢熱，＄1380同＄980門票依然有售，反而開價＄13000嘅自駕車位，星期六場次只剩少量。

側田、艾粒演唱會

其他歌手方面，今個周末就開2場演唱會part 2嘅側田，各個票價仍然有飛賣，可以話係告急。同樣開part 2，艾粒明年2月嘅3場演出反而銷情唔錯，頭2場得返少量位，尾場稍為多飛但貴飛($780)只剩單丁位。

吳若希、Chantel X Aska演唱會

而12月喺細場麥花臣開首次個唱嘅吳若希，2個價錢嘅飛都未賣晒。同一個場，同樣係TVB捧起嘅「聲夢幫」Chantel姚焯菲及Aska張馳豪，佢地首個crossover嘅2場音樂會尾場已經賣晒，頭場就得返少量，論銷情好過大師姐！

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