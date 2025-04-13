唔覺Gigi生日爆喊唔開心 Chantel Yumi拒為劇集性感演出

姚卓菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)，今日現身沙田，與吳若希出席活動及表演，現場企滿「小飛象」(Chantel fans暱稱)和「米粉」(Yumi fans暱稱)。Chantel彈琴作引子演唱《初心小島》，Yumi則吹奏色士風，她稱自幼學色士風先試吹一段《Careless Wishper》，繼而以色士風伴奏演唱《就算世界沒童話》，接著兩人合唱《女神》。

兩人受訪表示，特別為今次表演而練習，但仍感到緊張，談到早前好姊妹炎明熹(Gigi)20歲生日，兩人表示有向對方送上生日祝福，Gigi亦有說多謝，Yumi笑稱：「眨眼已20歲。」問到她們有否見面，Chantel表示：「大家都忙工作和讀書，沒有相約見面，好難夾，順其自然。」談到Gigi早前看完COLDPLAY演唱會後眼濕濕，Chantel表示，「唔覺得佢唔開心。」Yumi接著說：「我覺得佢試緊唔同嘅嘢，最緊要佢投入做自己開心嘅嘢。」