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娛樂
2024-09-18 17:13:30

唔講得舞台劇｜葉童最想篤拍檔胸肌 黃德斌支持Edan追林明禎

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葉童與黃德斌在舞台劇《唔講得》首次合作。(娛樂組攝)

葉童與黃德斌在舞台劇《唔講得》首次合作。(娛樂組攝)

葉童、黃德斌、李俊樂、楊永德、胡恩威、陳善之等出席舞台劇《唔講得》記招。葉童在會上表示得知與黃德斌合作之後，最想是可以「篤」下對方的肌肉，而且有感劇本正正反映現時的人的婚姻，今次演出也覺得是跟觀眾分享自己的婚姻狀況，笑謂對白也跟自己平日講的差不多。

葉童在記者會上表示很想篤黃德斌，女方笑得非常開心，男的就一面怕羞，非常好笑。(娛樂組攝) 葉童在記者會上表示很想篤黃德斌，女方笑得非常開心，男的就一面怕羞，非常好笑。(娛樂組攝) 葉童在記者會上表示很想篤黃德斌，女方笑得非常開心，男的就一面怕羞，非常好笑。(娛樂組攝) 葉童在記者會上表示很想篤黃德斌，女方笑得非常開心，男的就一面怕羞，非常好笑。(娛樂組攝) 葉童在記者會上表示很想篤黃德斌，女方笑得非常開心，男的就一面怕羞，非常好笑。(娛樂組攝)

葉童搞到黃德斌好怕羞

葉童與黃德斌是首次合作，葉童表示今次組合很新鮮，相信會有不少火花可以擦出來，並謂大家都是好戲之人，所以很想做到一個好作品給大家看。德斌表示沒有想過跟葉童合作會是舞台劇，所以感到很特別。提到葉童表示很想「篤」下黃德斌的手臂，德斌立即面紅紅並怕羞表示要先操練一下，最近疏於操練。葉童立即笑謂︰「其實好多都想，只不過唔會似我咁講出嚟。」

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葉童表示劇本很反映到自己的婚姻。(娛樂組攝)

葉童表示劇本很反映到自己的婚姻。(娛樂組攝)

對白令自己反思夫妻關係

葉童表示收到「進念．二十面體」邀請時，自己未有立即應承，而是先考慮劇本是否適合我，之後我發現劇本及角色都很有發揮，自己又想跟新的劇團合作，所以答應。她稱自己未有看過上海版本，但知道劇本寫了很多人性的陰暗面，非常有特色。

由於此劇大談夫妻關係，葉童表示彩排時也會回想起跟另一半有爭拗的心情，德斌稱對白雖然很平常，但很多時都是日常會說出來，自己也透過今次劇本了解更多人與人相處，會反思是不是有些事情可以「講得」、有時「唔講得」。問到會否有親熱場口，二人表示可能上一秒很溫馨，可能下一秒便反面。

葉童與黃德斌均指劇本令他們反思是否有些說話「唔講得」。(娛樂組攝)

葉童與黃德斌均指劇本令他們反思是否有些說話「唔講得」。(娛樂組攝)

葉童冇怪fans

提到葉童早前在機場被fans嚇親，她表示當時自己走入禁區，但見到有fans如此熱情走入來，自己擔心對方會反規，怕對方被人趕，於是著對方不要在那裡拍照，可能對方當時也忘記自己在禁區，突遭拒絕感到難過，自己也了解對方的心情，知道對方沒有惡意，只是溝通上出了少許問題。

支持Edan大膽追求

德斌曾跟呂爵安(Edan)合作，對於Edan公開追求林明禎，他表示「年青應該要大膽啲！愛情嘅嘢就係咁！」提到林保怡最近回巢無綫拍劇，問到德斌會否考慮回娘家拍攝，他表示自己是自由身，沒有所謂。

黃德斌再次挑戰舞台劇，對回娘家拍攝持開放態度。(娛樂組攝) 《唔講得》舞台劇將於11月14日至17日在香港文化中心上演。 《唔講得》舞台劇將於11月14日至17日在香港文化中心上演。 《唔講得》舞台劇將於11月14日至17日在香港文化中心上演。