唔講得舞台劇｜葉童最想篤拍檔胸肌 黃德斌支持Edan追林明禎

葉童、黃德斌、李俊樂、楊永德、胡恩威、陳善之等出席舞台劇《唔講得》記招。葉童在會上表示得知與黃德斌合作之後，最想是可以「篤」下對方的肌肉，而且有感劇本正正反映現時的人的婚姻，今次演出也覺得是跟觀眾分享自己的婚姻狀況，笑謂對白也跟自己平日講的差不多。

葉童搞到黃德斌好怕羞 葉童與黃德斌是首次合作，葉童表示今次組合很新鮮，相信會有不少火花可以擦出來，並謂大家都是好戲之人，所以很想做到一個好作品給大家看。德斌表示沒有想過跟葉童合作會是舞台劇，所以感到很特別。提到葉童表示很想「篤」下黃德斌的手臂，德斌立即面紅紅並怕羞表示要先操練一下，最近疏於操練。葉童立即笑謂︰「其實好多都想，只不過唔會似我咁講出嚟。」

對白令自己反思夫妻關係 葉童表示收到「進念．二十面體」邀請時，自己未有立即應承，而是先考慮劇本是否適合我，之後我發現劇本及角色都很有發揮，自己又想跟新的劇團合作，所以答應。她稱自己未有看過上海版本，但知道劇本寫了很多人性的陰暗面，非常有特色。 由於此劇大談夫妻關係，葉童表示彩排時也會回想起跟另一半有爭拗的心情，德斌稱對白雖然很平常，但很多時都是日常會說出來，自己也透過今次劇本了解更多人與人相處，會反思是不是有些事情可以「講得」、有時「唔講得」。問到會否有親熱場口，二人表示可能上一秒很溫馨，可能下一秒便反面。