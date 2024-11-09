唔講得｜葉童爆黃德斌原來係怕羞仔 二人合作火花啪啪聲

葉童、黃德斌、楊永德合作的黑色話劇《唔講得》將於11月14日至11月17日上演，因為反應熱烈再加開16日中午場。今日他們在西九戲曲中心進行彩排，單是葉童、黃德斌一場夫妻互問的場口已經非常有火花。葉童、黃德斌接受訪問時，用「啪啪啪」去形容，揚言希望可以再合作。

合作超好火花 提到今次二人首度合作，黃德斌大讚葉童為人非常好，演戲好，人又靚。葉童就笑謂德斌和她合作之後，學會口甜舌滑，並稱過往有看對方的作品，初時印象是覺得他的外表很man，但真人是非常慢熱又怕羞。葉童說︰「唔知係咪見到靚女特別緊張呢？」德斌在旁笑住說︰「當然係啦！哈哈！」其後葉童亦不忙借意掂德斌的膊頭，搞到對方不知如何是好，非常搞笑！

黃德斌表裡不一 問到今次有沒有親密場口，葉童說︰「雖然我同佢係演一對夫婦，但演演吓又唔係夫婦，當中我同佢係有好多緊扣嘅關係，咁所以其實我哋嘅關係同情緒，每一場戲都唔一樣。我哋嘅關係係比較荒誕，超現實，好奇怪！」她亦不忘繼續大讚德斌說︰「佢好有風度，係一個好溫文爾雅嘅人，雖然佢外表就比較粗獷啲，但事實佢個人都好溫柔，好錫女生嘅。」

否認觀眾可入後台 德斌表示今次有不少對白都比較蹺口，但經過多次密集式訓練，已經背到好熟。葉童稱對白因為很生活化，感覺不像說對白，但亦是因為這部戲反映日常夫妻生活的對話。他們期待觀眾到時的反應，亦很開心加多一場。提到有人在平台出售的門票，聲稱可以到後台跟他們合照，葉童與德斌否認此事。