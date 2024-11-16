唔講得｜葉童錯腳險滑倒 黃德斌強勁臂彎救美

葉童、黃德斌領銜主演、進念全新廣東話黑色話劇《唔講得》日前正式公演，首場吸引了前特首林鄭月娥、劉千石、資深傳媒人汪曼玲、文雪兒、葉童夫婿陳國熹和彭家麗等親臨現場支持，劉德華、陳寶珠、梁家輝和林家棟則送上花藍。

葉童失重心險跌倒 今次舞台劇更引入網絡技術，令觀眾可以參與其中，跟葉童視像，以其中一位主角視角感受演出，可算是一種新的體驗。首場亦發生了一段小插曲，在眾人演出最終章時，葉童需要跳上黃德斌身上，德斌再抱起葉童到另一位置，讓她可以站在一個小型正方形箱上，當葉童放腳落去正方形箱上面時，疑因企位置不對，令她失重心險整個人墮下，幸好德斌使出強而有力的臂彎，再重新調整位置，令葉童成功站穩，有驚無險。

陳善之︰希望大家從中搵到生活感受 完場時，導演胡恩威到台上給四位演員送上玫瑰花，感謝他們給大家帶來了一個精彩的晚上，他接著看過手錶後笑說：「因已接近 11 點，所以趕住交場。」「好多謝大家來看我們第一場演出，很多謝四位演員，也要多謝原著喻榮軍，不過因為打風所以來不到現場，當然玉成這次演出一定是Joe，有請Joe Chan陳善之，請大家給掌聲Joe。」監製陳善之亦上台分享說：「講得唔講得都已經講哂，多謝大家，希望繼續支持我哋呢類多面體嘅劇種，希望大家從中搵到一啲生活嘅感受，一啲人生感動到你嘅地方，真係好多謝呢幾位咁好嘅演員，希望我哋繼續努力，您哋繼續支持。」

胡恩威滿意表演 導演胡恩威在首場接受本報訪問，他對幾位演員的表現有讚無彈，坦言希望可以日後到其他地方再次演出這個劇本。今次劇本改編自上海話劇藝術中心藝術總監喻榮軍的原著舞台劇《不可說》，胡恩威表示除了將內容變成廣東話外，部份環節亦作了相對的調整。談及劇本對觀眾非常燒腦，他相信觀眾會明白劇本帶出的意思。他又指有一場黃德斌與葉童對話的場口，楊永德在現時用手機拍下，再投放在大銀幕上，是想表達楊永德的角色一直都有留意著他們，偷探他們的生活。