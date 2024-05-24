唔鹹唔淡香港指南｜沈殷怡抗拒行樓梯　澳洲仔Brendan：坐監先會起身摺被

ViuTV節目《唔鹹唔淡香港指南》由藝人陳俞希（Hailey）和澳洲仔Brendan擔任主持。生於斯，長於斯，但我們對香港的各樣文化一知半解，熟悉程度可能不及來港數年的一群外籍人士，可謂相當「離地」。兩位主持生活風格截然不同，加上每集邀請不同的星級嘉賓，誓要與觀眾來一趟「香港深度遊」，一起體驗不一樣的香港風情。

未過二樓便喘息不已

23日節目邀得沈殷怡（Shirley）作本集嘉賓，與兩位主持一同體驗非常住屋指南。三人首先到土瓜灣參觀唐八樓，舊式唐樓最高有八層所以有唐八樓之稱，沒有升降機只有樓梯上落。Shirley沒有料到今天是要參觀唐樓，更被要求扛著兩袋米上樓，她深感無奈。

Brendan憐香惜玉，主動提出幫Shirley分擔一袋米。Shirley上了五級樓梯便開始喘氣，她困惑到底一袋米要扛幾多層樓，未過二樓便喘息不已。她不害怕蛇蟲鼠蟻，但對樓梯非常抗拒，她說：「如果世界上係有一個地方要兜好大個圈先去到，而有一條小捷徑係可以行樓梯上去，我真係寧願兜嗰個大圈，行多15分鐘。」