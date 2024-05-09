唔鹹唔淡香港指南｜肥仔環迴抱Hailey好輕鬆 保錡除鞋激動爆金句

由陳俞希(Hailey)和澳洲仔Brendan主持的《唔鹹唔淡香港指南》本周開播，Brendan流利廣東話獲網民大讚夠地道，偶爾半鹹淡自帶喜感。今晚(9日)播出的第三集請來ERROR成員梁業(Fatboy)和吳保錡擔任嘉賓，與兩位主持同遊長洲，齊齊學整平安包，其間保錡突然代言人上身，除鞋賣廣告，並爆出以「一」字真言慨嘆做綜藝節目甚艱難。

節目中，Hailey、Brendan與Fatboy和保錡出發到離島長洲進行深度遊，談到對長洲有不同的印象，肥仔說：「我有個高高地嘅朋友(193)同我講呢，嚟長洲一定要帶一個女伴、一定要嚟渡街。係啊，佢教㗎，我就未經歷過依啲囉。」Brendan則以「貴」、「僻」和「伏」來概括對長洲的印象。四人先跟師傅學習做平安包，聽師傅介紹平安包時，保錡忽然代言人上身，他拿出不知何時脫下來的波鞋，欲向觀眾推廣他代言的波鞋，讓在場人士一片嘩然。Hailey立即提醒保錡記住要洗手，因為稍後要搓麵團。然後，在大家與師傅閒聊的時候，保錡突然慨歎做綜藝節目並不容易，他跟眾人說：「一個字！秒秒金錢秒秒金，寸金難買寸光陰」。