唔鹹唔淡香港指南｜陳俞希推介海狗鞭酒以形補形 澳洲仔Brendan食牛波子驚訝：咁好食嘅

北上吃喝玩樂已成不少港人假日的娛樂消遣活動，但其實香港亦有不少被忽略的地道美食及文化景點。陳俞希(Hailey)在昨晚(6日)開播的全新節目《唔鹹唔淡香港指南》，與來港4年多的澳洲仔Brendan擔任持，帶觀眾來一趟「香港深度遊」，每集邀請不同的星級嘉賓包括杜如風、鄧兆尊、ERROR的梁業和吳保錡等，體驗不一樣的香港風情。 Brendan居港不足5年，雖偶有誤用詞彙，例如將「性器官」說成「性官器」、「粉腸」變「腸粉」，但廣東話流利、用語地道；他在節目中挑戰食「牛四寶」，更大讚牛波子好好味，又飲海狗鞭酒、食蛇膽等，反差萌好有喜感，更獲讚比不少香港人更地道「真正愛香港，融入香港文化」、「講嘢真係百分百香港人」，亦有網民形容是本地版《食得怪先好嗌》。

睇杜汶澤《低俗喜劇》學識牛歡喜 Brendan在節目中表示，靠查字典或網站自學廣東話詞彙。他於1年前開創自己的Channel，介紹香港地道美食，發掘連香港人都唔知新玩意。他在首集節目中帶Hailey到深水埗大排檔食小炒，自言最愛食魚云，有不少外籍人士都對內臟耍手擰頭，Brendan不但愛食牛雜，更即席示範教Hailey如何啜牛粉腸，形容口感似芝士。Hailey當然不容易放過Brendan，奉上「牛四寶」測試他對牛雜的認識，Brendan語氣肯定猜測是牛筋、牛胃、牛肺等，更大大啖吞落肚，當知道是牛鞭、牛春袋、牛歡喜、和牛波子，不禁臉容變色兼O嘴，更驚訝牛波子原來「咁好食嘅！」他更自爆因看杜汶澤的《低俗喜劇》，知道牛歡喜是甚麼。

海狗鞭酒好「Smoky」 Hailey再帶Brendan去釀酒工廠，試飲不同中藥酒包括蛇酒、海狗鞭酒和蛤蚧酒。Brendan喝了一口蛇酒後，面容扭曲直指「好勍」。Hailey手持海狗鞭酒說：「依個係for男人，我驚飲完我會生鬚。」，然後將手中的海狗鞭酒遞給Brendan，Brendan回應：「生鬚我唔驚，我係驚其他嘢啫。」語畢，他便拉低上身衣服，欲遮蓋下身某部分。 Brendan喝了一大啖後，大感驚喜，形容口感非常「Smoky」，更比想像中易入口。之後輪到Hailey試飲蛤蚧酒，其高濃度的酒精讓她在嚐了一口後吐舌及打冷震，她說：「其實飲落去唔係咁驚，但你一遞個樽埋嚟，我見到佢(蛤蚧)個樣就……」。最後兩位主持一致認為海狗鞭酒最易入口。