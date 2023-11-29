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娛樂
2023-11-29 20:16:52

唯一韓團打入Apple Music年終榜前25位 NewJeans晉身世界女團行列

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NewJeans於Billboard Music Awards的表演，令她們俘虜大量fans。

韓國女團NewJeans，去年推出的歌曲《Ditto》在Apple Music年度全球百強單曲榜上，名列第19位，這是她們首次進入該榜單，並取得如此優異的成績。證明她們的音樂，在全球範圍內受到廣泛的喜愛和認可。

\NewJeans在Apple Music韓國歌曲年終榜上，亦擁有出色的表現。她們的歌曲《Ditto》、《OMG》和《Hype Boy》分別排名年度榜的前三名，這是一個非常注目的成就。此外，她們在年度全球合唱曲榜上，也獲得了不錯的成績，分別排名第2、第11和第18位。這些成績表明她們的音樂在韓國和全球的聽眾中，都非常受歡迎。

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於《第44屆青龍電影獎》上表演，台下一眾電影明星拍手，為NewJeans打氣。

NewJeans在Apple Music韓國歌曲年終榜上，亦擁有出色的表現。她們的歌曲《Ditto》、《OMG》和《Hype Boy》分別排名年度榜的前三名，這是一個非常注目的成就。此外，她們在年度全球合唱曲榜上，也獲得了不錯的成績，分別排名第2、第11和第18位。這些成績表明她們的音樂在韓國和全球的聽眾中，都非常受歡迎。

作為一支年輕且有潛力的韓國K-Pop團體，NewJeans的音樂成績和fans基礎，都取得了令人矚目的成就。樂迷期待她們在音樂界有更多精彩表現。

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成員‎Hyein明天來港出席LV SHOW。

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