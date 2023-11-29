唯一韓團打入Apple Music年終榜前25位 NewJeans晉身世界女團行列

韓國女團NewJeans，去年推出的歌曲《Ditto》在Apple Music年度全球百強單曲榜上，名列第19位，這是她們首次進入該榜單，並取得如此優異的成績。證明她們的音樂，在全球範圍內受到廣泛的喜愛和認可。

\NewJeans在Apple Music韓國歌曲年終榜上，亦擁有出色的表現。她們的歌曲《Ditto》、《OMG》和《Hype Boy》分別排名年度榜的前三名，這是一個非常注目的成就。此外，她們在年度全球合唱曲榜上，也獲得了不錯的成績，分別排名第2、第11和第18位。這些成績表明她們的音樂在韓國和全球的聽眾中，都非常受歡迎。