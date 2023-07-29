唱作女新人梁式昕Catrina新歌MV 獲《造星V》亞軍KC與「馬拉AK」賀邦坐鎮

唱作女新人梁式昕(Catrina)近日推出最新單曲《STAY》，MV邀請了《全民造星V》亞軍KC黃家灝及有「馬拉AK」之稱的混血模特兒Bron(賀邦)，以及《造星IV》時認識的好友劉展橋(Jackie)和YouTuber陳麗柔(Natalie)一起拍攝青春校園愛情故事。Catrina表示今次走日式台風，認為KC是適合人選，她大讚KC有義氣，在37度酷熱天氣下於西貢進行外景拍攝，而且要拍攝超過22個鐘，仍一口答應，「完全冇問題！」

有別於上首作品《THE LINES》，今次Catrina嘗試以清新、甜美曲風帶給樂迷：「好開心今次曲、詞上有T-Ma和Oscar同我一齊完成，rap詞則由自己一手包辦，加上TonYnoT編曲，令成首歌充滿青春、夏日氣色，希望大家會將《STAY》加入summer playlist，每到夏天就諗起要播！」拍攝《STAY》MV時，KC已報名參加《造星V》，Catrina睇好對方：「佢有實力就當然架啦！但係佢同我講嘅時候，我就話唔知點解我覺得你會得到名次，點知真係貼中咗！」

為了兌現承諾，《STAY》MV找來《造星IV》導演Himtos完成：「當時《造星IV》嘅MV令大家留意到我，所以我好多謝佢，我講過如果出歌，會搵佢做導演。」MV創作概念源自Instagram reels，MV畫面來自好多青春校園電影，例如《那些年，我們一起追的女孩》，但就想用一個更’gen z’的方式呈現，同團隊商量後就覺得Reels是一個好主意；但要做到整體觀感上這班好朋友經歷長達幾年的故事，於是妝髮及造型上花了好多心思用上8個造型去展現。」