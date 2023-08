29歲美國創作歌手Lauv再度來港,一連兩晚的亞洲國際博覽館演唱會《Lauv the between albums tour in Hong Kong》已圓滿結束,反應相當理想,他亦有在社交網回味是次香港之行。

Lauv相隔上次來港已經四年時間,對於上次沒有四出觀光,今次他就趁開騷前體驗香港文化,到了世界著名並有「怪獸大厦」之稱的鰂魚涌海山樓打卡。Lauv深受香港樂迷歡迎,此行獲環球唱片頒發金唱片獎,表揚其專輯《All 4 Nothing》在港賣出逾1.5萬張的不俗成績。結束巡唱香港站的兩場演出,Lauv會出發泰國,本周六將於曼谷舉行個唱,之後再到首爾、台北、新加坡等地繼續開騷。