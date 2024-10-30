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娛樂
2024-10-30 22:55:00

唱《記憶棉》爆紅 無意同MC合唱 黃百鳴：唱歌Job推晒

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百鳴成為活動焦點，不斷被追問如何保持健美身材。

百鳴成為活動焦點，不斷被追問如何保持健美身材。

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黃百鳴、鄭嘉穎、曹敏莉、鄧梓峰、胡孟青及陳欣健等，今日出席屈臣氏於香港麗思卡爾頓酒店舉行《屈臣氏健康美麗大賞2024》，大會請來馮允謙(Jay Fung)、雲浩影擔任表演嘉賓。近期因為翻唱MC張天賦首《記憶棉》而爆紅的百鳴哥，接受訪時說：「呢排的確多咗唔少人請我去唱歌，不過全部俾我推晒，何必要自己咁忙呢！」

問百鳴哥為何不唱，以及近期練緊哪首新歌，他說：「隨心啦，(遲吓有冇機會同MC合唱《記憶棉》？)冇諗過，自己只係隨心玩下，我又邀請MC拍我嘅電影，合唱就唔好啦，因為佢係歌星，我就唔係，將來有機會啦。」談到他的YouTube頻道會有甚麼內容，「主要都係唱歌，唔會訪問其他藝人。」百鳴哥又稱，近期有追Coldplay的歌。有記者提議他找「程大嫂」吳君如crossover，他說：「都好耐冇見君如，有機會先啦。」

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Jay Fung與Cloud兩人都剛從韓國回來。 屈臣氏董事總經理李家樂先生(左一)擔任頒獎嘉賓，與一眾得獎嘉賓在台上合照。 Jay Fung和Cloud紛紛大讚屈臣氏網上平台貼心，絕對是都市人的恩物。 圖片說明

CloudJay Fung入秋急救保濕大法

擔任表演嘉賓的Cloud，為大家帶來人氣歌曲《回憶半分鐘》，而剛完成第二次紅館演唱會的Jay Fung則驚喜現身，與 Cloud一同合唱《All That I Want》，最後他壓軸獻上《給你幸福 所以幸福》令現場觀眾陶醉不已，場面非常熱鬧。Jay Fung自爆：「早前演唱會尾場因天氣乾燥突然流鼻血，不過堅持上台完成表演。而剛從首爾回港的Cloud，感受到入秋乾燥天氣而抽乾肌膚水份的威力，「近日忙尋找重點保濕同轉季護理的產品急救。」

Cloud又向Jay Fung 分享她的健與美好幫手，便是屈臣氏一站式護理網店平台，不但可輕鬆搜羅環球品牌的護膚品、面膜、精華等補水神器，更可透過手機應用程式上的肌膚測試，簡單自拍便可運用AI數據分析皮膚狀況，挑選出合適的美肌護膚產品。

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