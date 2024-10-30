唱《記憶棉》爆紅 無意同MC合唱 黃百鳴：唱歌Job推晒

黃百鳴、鄭嘉穎、曹敏莉、鄧梓峰、胡孟青及陳欣健等，今日出席屈臣氏於香港麗思卡爾頓酒店舉行《屈臣氏健康美麗大賞2024》，大會請來馮允謙(Jay Fung)、雲浩影擔任表演嘉賓。近期因為翻唱MC張天賦首《記憶棉》而爆紅的百鳴哥，接受訪時說：「呢排的確多咗唔少人請我去唱歌，不過全部俾我推晒，何必要自己咁忙呢！」

問百鳴哥為何不唱，以及近期練緊哪首新歌，他說：「隨心啦，(遲吓有冇機會同MC合唱《記憶棉》？)冇諗過，自己只係隨心玩下，我又邀請MC拍我嘅電影，合唱就唔好啦，因為佢係歌星，我就唔係，將來有機會啦。」談到他的YouTube頻道會有甚麼內容，「主要都係唱歌，唔會訪問其他藝人。」百鳴哥又稱，近期有追Coldplay的歌。有記者提議他找「程大嫂」吳君如crossover，他說：「都好耐冇見君如，有機會先啦。」