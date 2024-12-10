商台舉行「我在校園狂歌亂舞」校園巡演 首站邀Lolly Talk帶領300中學生又跳又唱

商業電台主辦的2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，將於2025年1月1日假亞洲國際博覽館ARENA舉行。為配合今年主題「我在 狂歌亂舞」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」之「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。歌手們與中學生在校園內一齊演出，讓同學們盡情發揮獨特潛能，激發無限的創意，全情投入廣東歌的狂熱之中。

叱咤903 DJ Elsie聯同Lolly Talk日前率先走訪香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，進行「我在校園狂歌亂舞」第一站。爵士舞隊6位女同學組成一日限定女團，在原唱者Lolly Talk前演繹重新編舞的《一把火》，隊形十足，毫不怯場。隨後，Lolly Talk即場教授舞蹈動作，帶領全場逾300位中學生「狂歌亂舞」，一齊跳唱《六度相隔理論》。Lolly Talk演唱時更由台上跳到台下，與同學們近距離互動，掀起全場熾熱氣氛。