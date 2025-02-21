商天娥自爆當年遇急色男真實經歷 第一次約會提出上娥姐香閨

無綫推出全新辯論形式綜藝節目《今晚乜都拗》，由出名轉數快的森美擔任主持，並邀請一眾牙尖嘴利兼富有邏輯思維的藝人組成「包拗團」，就每集的貼地「拗題」進行正反討論，之後再由40位來自不同界別的觀眾及專業人士組成「包拗谷友」，選出最終支持正反哪一方。節目逢周一至五晚翡翠台晚上10點半播映。

還原當年心聲：雖然我想啫！ 今晚（21 日）一集評論題目分別為「速食文化對現代人嚟講係好定唔好」，認為好的藝人代表有陸浩明、鄭衍峰、林秀怡，認為不好的藝人代表有商天娥、麥美恩、孔德賢。向來甚少亮相綜藝節目的娥姐，在《今晚乜都拗》中盡顯直腸直肚真性情。話說眾人由「速食文化」開始一直拗，並衍生到男生第一次約出街便要求上香閨應如何應對，就此娥姐突然大玩懸念：「（你哋覺得）我有冇可能遇過吖？」隨即引起洶湧群情，娥姐亦爽快分享昔日真實經歷：「試過啦梗係！咪第一次約就話去你屋企喎，雖然我想啫。」隨即引發哄堂大笑，娥姐續說：「但係都唔可以架嘛，呢啲係女性嘅矜持，你都要了解條友有冇誠意架嘛，雖然靚仔啫！」6號隨即八卦追問：「佢拍過邊套劇先？」到底娥姐會如何回應？

除了大爆真實經歷，娥姐還大展超凡演技，拍戲資歷超過40年的娥姐以「喊 戲」比喻感情時，竟於數秒內成功逼出淚光，隨即又搞笑地扮假喊炒熱氣氛，令 森美亦忍不住拍案叫絕：「齋講都有戲」。娥姐還因聽到現場一位中學生的「壓力速食論」，母性大發對該名女同學一再苦口婆心勸說「我哋唔好畀任何嘢去影響 到自己身體健康」，到底咩言論令娥姐咁感觸？除了talk得，娥姐亦相當玩得，當上親節目都愛搞事的6號，挑機式問娥姐：「娥姐，你呢個一定要識，奶油包你有冇聽過吖？」娥姐聞言一臉不屑回應，之後6號澄清其實是「懶人包」時，娥姐又忍不住焗蟹，相當搞笑。