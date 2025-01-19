啟德主場館首個音樂會｜馮允謙成首位歌手演唱 Tim@Dear Jane與楊洛婷同場

啟德主場館於周六晚（18日）舉行慈善演唱會《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》，參與的歌手有馮允謙、Dear Jane、Cloud雲浩影及Jace陳凱詠等。每位歌手各自帶來四首作品，率先登場的有馮允謙(Jay Fung)。

Jay Fung甫出場便唱《入場人士注意》及《無理取鬧》，他表示好開心是第一位嘉賓，亦是首位歌手在新場館唱歌。他表示很緊張，但同時知道場館有萬八位觀眾，大讚「好勁」，並希望全場觀眾一齊跟他唱《遠在眼前》。在他唱出最後一首作品前，他拿出手機跟全場觀眾自拍，表示希望拍下這個如此有紀念性的時刻。值得一提的是，過去Jay Fung曾獲讚任何現場音響都難不到他，在新場館的音響下，Jay Fung依舊發揮穩定水準。