啟德主場館首個音樂會｜馮允謙成首位歌手演唱 Tim@Dear Jane與楊洛婷同場

啟德主場館於周六晚（18日）舉行慈善演唱會《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》，參與的歌手有馮允謙、Dear Jane、Cloud雲浩影及Jace陳凱詠等。每位歌手各自帶來四首作品，率先登場的有馮允謙(Jay Fung)。
Jay Fung甫出場便唱《入場人士注意》及《無理取鬧》，他表示好開心是第一位嘉賓，亦是首位歌手在新場館唱歌。他表示很緊張，但同時知道場館有萬八位觀眾，大讚「好勁」，並希望全場觀眾一齊跟他唱《遠在眼前》。在他唱出最後一首作品前，他拿出手機跟全場觀眾自拍，表示希望拍下這個如此有紀念性的時刻。值得一提的是，過去Jay Fung曾獲讚任何現場音響都難不到他，在新場館的音響下，Jay Fung依舊發揮穩定水準。
雲浩影多舞台效果
緊接出場的有雲浩影，自彈自唱《願望之翼》，並有幾位扮白雲的小朋友陪她出場，而雲浩影的表演環節就用了不少激光效果，而當她唱《回憶半分鐘》時，舞台噴出大量泡泡，接著再有JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。
JACE陳凱詠又唱又跳︰
Dear Jane出場全場high爆
在Dear Jane出場前，司儀楊洛婷跟全場觀眾大玩遊戲，要求各人擺出不同心心甫士，而大會的鏡頭就會捕捉不同觀眾的甫士。之後她就以「我最鍾意嘅樂隊」介紹Dear Jane出場，而鼓手NICE率先連人帶鼓推出舞台中間，之後Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。期間Howie、Jackal亦邊彈邊走至舞台兩邊，Howie亦著大家亮起手機電筒，形成一片燈海。
事前幻想唔到有幾震撼
Tim稱前一晚來彩排時，是對住吉位唱歌，有幻想過坐滿人會如何，發現「幻想唔到」，上到台時發現場面是非常震撼。當Dear Jane表演完畢回後台之後，楊洛婷請出多位年青人及小朋友上台大合唱，而此時會場有不少觀眾離場，但一眾歌手走上舞台之後，全場大叫，正離場的觀眾亦停下腳步欣賞他們大合唱。其後他們表示要影大合照紀念今次如此難忘的回憶，而楊洛婷亦走到Tim的身旁，一齊派心心影合照，成為首對夫婦一齊在啟德主場館演出。