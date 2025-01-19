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娛樂
2025-01-19 00:40:58

啟德主場館首個音樂會｜馮允謙成首位歌手演唱 Tim@Dear Jane與楊洛婷同場

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啟德主場館首個音樂會獲不少觀眾大讚音響及燈光不錯。(娛樂組攝)

啟德主場館首個音樂會獲不少觀眾大讚音響及燈光不錯。(娛樂組攝)

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啟德主場館於周六晚（18日）舉行慈善演唱會《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》，參與的歌手有馮允謙、Dear JaneCloud雲浩影及Jace陳凱詠等。每位歌手各自帶來四首作品，率先登場的有馮允謙(Jay Fung)

Jay Fung甫出場便唱《入場人士注意》及《無理取鬧》，他表示好開心是第一位嘉賓，亦是首位歌手在新場館唱歌。他表示很緊張，但同時知道場館有萬八位觀眾，大讚「好勁」，並希望全場觀眾一齊跟他唱《遠在眼前》。在他唱出最後一首作品前，他拿出手機跟全場觀眾自拍，表示希望拍下這個如此有紀念性的時刻。值得一提的是，過去Jay Fung曾獲讚任何現場音響都難不到他，在新場館的音響下，Jay Fung依舊發揮穩定水準。

馮允謙表示好開心是第一位嘉賓，亦是首位歌手在新場館唱歌。 馮允謙表示好開心是第一位嘉賓，亦是首位歌手在新場館唱歌。(林俊源攝) 馮允謙現身啟德主場館打頭陣。 (林俊源攝)

雲浩影多舞台效果

緊接出場的有雲浩影，自彈自唱《願望之翼》，並有幾位扮白雲的小朋友陪她出場，而雲浩影的表演環節就用了不少激光效果，而當她唱《回憶半分鐘》時，舞台噴出大量泡泡，接著再有JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。

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Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。(林俊源攝) Cloud雲浩影為《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》首登啟德主場館。

JACE陳凱詠又唱又跳︰

JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。(林俊源攝) JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。(林俊源攝) JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。 JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。(林俊源攝) JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。(林俊源攝) JACE陳凱詠帶來四首作品，包括《練功》、《我養你》、《那黑夜沒很夜》及《間歇性休眠》。(林俊源攝)

Dear Jane出場全場high

Dear Jane出場前，司儀楊洛婷跟全場觀眾大玩遊戲，要求各人擺出不同心心甫士，而大會的鏡頭就會捕捉不同觀眾的甫士。之後她就以「我最鍾意嘅樂隊」介紹Dear Jane出場，而鼓手NICE率先連人帶鼓推出舞台中間，之後Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。期間HowieJackal亦邊彈邊走至舞台兩邊，Howie亦著大家亮起手機電筒，形成一片燈海。

Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝) Tim等人就走出小型T-字台唱歌及彈結他，全場high爆。(林俊源攝)

事前幻想唔到有幾震撼

Tim稱前一晚來彩排時，是對住吉位唱歌，有幻想過坐滿人會如何，發現「幻想唔到」，上到台時發現場面是非常震撼。當Dear Jane表演完畢回後台之後，楊洛婷請出多位年青人及小朋友上台大合唱，而此時會場有不少觀眾離場，但一眾歌手走上舞台之後，全場大叫，正離場的觀眾亦停下腳步欣賞他們大合唱。其後他們表示要影大合照紀念今次如此難忘的回憶，而楊洛婷亦走到Tim的身旁，一齊派心心影合照，成為首對夫婦一齊在啟德主場館演出。

楊洛婷走到Tim的身旁，一齊派心心影合照，成為首對夫婦一齊在啟德主場館演出。

楊洛婷走到Tim的身旁，一齊派心心影合照，成為首對夫婦一齊在啟德主場館演出。

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