啟德體育園開幕禮｜「街坊」劉德華尾聲現身 驚喜站台數啟德淵源

「啟德體育園開幕典禮」於今晚（1日）六點半假啟德體育園啟德主場館隆重舉行！公眾於下午4點半開始入場，流程尚算順利。現場所見有陳志雲、戴夢夢、陳淑芬、甄濟如等嘉賓先後入場。 開幕禮於傍晚6點35分開始，大會邀請多位高官入場。開幕禮合共分四個部分演出，首幕名為「百川匯海」，由擊鼓、舞龍醒獅表演揭開序幕。鄧梓峰、陳芷菁及宋熙年以廣東話、普通話及英語簡單打招呼，並請出行政長官李家超上台致詞。

MC站台全場尖叫 司儀邀請小提琴家王敬及內地舞蹈團上台表演，王敬拉奏一曲改編的《東方之珠》，之後再請出容祖兒在多位dancers陪伴下唱出《越唱越強》。接著再有李宇春上台唱《和你一樣》，多位小朋友就捧住畫作為她和音。 第二部分名為「力爭上游」，由MC張天賦從升降台升上舞台中央，並為大家唱出《記憶棉》，全場尖叫。陳芷菁指MC一直努力改進，就像今次演出的環節名稱「力爭上游」。

劍后江旻憓VS宇宙最強 其後大會請出劍后江旻憓及「宇宙最強」甄子丹出場，表演「獅子山下，華山論劍」，二人以劍擊服上陣比試五個會合，並由徐家諾擔任旁述。先由江旻憓率先取分，之後遭甄子丹連取兩分領先，更由甄子丹最先取得4分，但最後仍然由江旻憓勝出。 甄子丹事後上氣唔接下氣表示是對方讓賽，並透露大台邀請他時，想他表演功夫或其他表演，於是膽粗粗建議和江旻憓比劍。其後張杰上台獻唱《最美的太陽》，現場更不時噴出多條火柱。

林子祥葉蒨文夫妻檔獻唱 朱玲玲、葉蒨文、林丹、蔡贇齊齊站台，大會播出朱玲玲孖林丹與葉蒨文和蔡贇的打羽毛球賽事影片，雙方表現落力，最後由葉蒨文隊勝出，朱玲玲、葉蒨文笑言比起兩人的母親只年輕少少，加埋亦過120歲，夠膽出來跟林丹、蔡贇打波，目的是香港人多打羽毛球。 一眾運動員分享感受後，大會再請出葉麗儀及管弦樂團上台唱出《上海灘》。緊接Gin Lee上台唱出Kelly Clarkson的《Stronger》，Gin Lee大曬唱功，多次飆高音。其後林子祥及葉蒨文夫妻檔上台唱出《十分十二吋》串燒經典粵語歌。葉蒨文期間更謂「10蚊入場真係勁到爆樽」！而他們的表演更長達九分幾鐘，又唱又跳令全場氣氛炒至最高。

展示長達三米啟德發展圖 大會請出「街坊」劉德華入場，華仔出場時，全場尖叫，甚至有正離場的觀眾停下腳步看劉天王風采。華仔跟大家分享與啟德的淵源，因談起小學在黃大仙讀書，升上中學則入讀新蒲光的可立中學，父親當年任職消防員是守啟德機場，如今office亦睇到啟德體育園。 及後大會邀請劉德華與一眾主禮嘉賓跟觀眾大合照，及展示長達三米的啟德發展圖。華仔遂把合照及三米圖放至時間囊，最後大會請出一眾運動員上台合唱《壯志驕陽》，並放煙花為開幕禮畫上圓滿句號。