啟德體育園｜容祖兒登場跳唱《越唱越強》 MC張天賦站台全場尖叫

開幕禮於傍晚6點35分開始，大會邀請多位高官入場。開幕禮合共分四個部分演出，首幕名為「百川匯海」，由擊鼓、舞龍醒獅表演揭開序幕。鄧梓峰、陳芷菁及宋熙年以廣東話、普通話及英語簡單打招呼，並請出行政長官李家超上台致詞。

司儀邀請小提琴家王敬及內地舞蹈團上台表演，王敬拉奏一曲改編的《東方之珠》，之後再請出容祖兒在多位dancers陪伴下唱出《越唱越強》。接著再有李宇春上台唱《和你一樣》，多位小朋友就捧住畫作為她和音。

其後大會請出劍后江旻憓及「宇宙最強」甄子丹出場，表演「獅子山下，華山論劍」，二人以劍擊服上陣比試五個會合，並由徐家諾擔任旁述。先由江旻憓率先取分，之後遭甄子丹連取兩分領先，更由甄子丹最先取得4分，但最後仍然由江旻憓勝出。

甄子丹事後上氣唔接下氣表示是對方讓賽，並透露大台邀請他時，想他表演功夫或其他表演，於是膽粗粗建議和江旻憓比劍。其後張杰上台獻唱《最美的太陽》，現場更不時噴出多條火柱。

朱玲玲、葉蒨文、林丹、蔡贇齊齊站台，大會播出朱玲玲孖林丹與葉蒨文和蔡贇的打羽毛球賽事影片，雙方表現落力，最後由葉蒨文隊勝出，朱玲玲、葉蒨文笑言比起兩人的母親只年輕少少，加埋亦過120歲，夠膽出來跟林丹、蔡贇打波，目的是香港人多打羽毛球。