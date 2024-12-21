啟德體藝館｜會場音響噪到拆天觀眾要塞耳仔 現場分貝儼如長期鑽地

《CHILL เก่ง Music Festival》在啟德體藝館舉行，是場館首場演唱會。(羅錦鴻攝)

《CHILL เก่ง Music Festival》昨日（20日）在啟德體藝館舉行，大會原定表演於晚上6時30分開始，料9點半結束，但最後由於超時關係，可能又要配合政府測試等問題，大會最後cut走大合唱環節，並火速安排觀眾離開，演出共長達4小時。至於fans meeting環節「報佳音」亦只能急急閉門舉行。

音響嚇親人多次出問題 今次場館首度舉行演唱會，但在場觀眾均被音響嚇親。ROVER打頭陣時，音響已經又嘈又拆，有觀眾更用「炒車」去形容。由於大會今次安排不少歌手以快歌助慶，觀眾的耳仔慘被轟炸，現場有人利用紙巾塞耳仔、戴上免提耳機、就連現場保安亦要掩耳仔。 如慢歌的部份，聲音稍為平和，令觀眾的耳仔可以短暫休息。D GERRARD因音響問題，一度要暫停2分鐘，未知他是否也了解到音響問題，他在台上表示「佢哋要我講啲嘢，但有時我覺得沉默是不錯。」的確，對現場觀眾來說，耳朵可以稍事休息。

D GERRARD因音響問題，一度要暫停2分鐘。(娛樂組攝)

耳朵受轟4小時 記者以測分貝的手機APP測度現場音量，雖然未算完全準確，但亦可作參考。一般演唱會平均音量高達97-120分貝，根據手機APP顯示，現場的音量一度高達113分貝，長時間都徘徊在100分貝至110分貝，當歌手過場時，才跌至40幾分貝。 根據環境保護署資料顯示，在一般情況下，挖掘機/裝載機、推土機、裝在挖掘機的破碎機和打樁機的聲功率級可達至112分貝。換言之，昨日長達4小時的演出，音響又嘈又拆，觀眾就如被打樁機轟炸4小時。

觀眾受訪稱聲音過大 事後有不少觀眾向傳媒表示對場地的音響失望，認為音樂聲音蓋過歌手的聲音，也有觀眾表示，由於聲音過大，需要佩戴耳機隔除部份聲響。體育專員蔡健斌向傳媒表示音效綵排過程中，花不少時間讓主辦單位測試過也有調整過，認為在一個測試時未有觀眾的場地，與場館坐滿人的時候，音效反應會有一些不同。