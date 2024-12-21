啟德體藝館｜陳卓賢獻唱都無暇欣賞 羅淑佩︰整體算唔錯有改善空間

《CHILL เก่ง Music Festival》昨日（20日）在啟德體藝館舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩聯同體育專員蔡健斌等到場視察。由於羅淑佩是著名的Hellosss，儘管陳卓賢(Ian)有個人獨唱環節，但她無暇欣賞，她亦有上載在現場拍下的影片，出現的歌手有P1X3L、AGA及D GERRARD。

羅淑佩在演唱會舉行一半時，與蔡健斌等到山頂座位區坐下。由於會場的音響整晚都出現拆聲，非常嘈吵，而且數位歌手演出時，喇叭又出現問題，如D GERRARD因音響問題，一度要暫停2分鐘，羅淑佩都「放在眼裡」，事後她亦寫下感受。

她在社交平台寫道︰「今晚(20日)放棄了早已買好票的港樂『彌賽亞』演出，去了啟德體藝館看Chill Club測試音樂會。現埸所見5000多觀眾入場、離場的秩序十分好。粉絲果然久經訓練，新埸地一點也難不到他們！

啟德體藝館第一次做concert，當然有改善空間，音響調校可以更好，但我坐遍地下，中層和山頂，整體算唔錯。而由於感覺上與台的距離不太遠，全晚氣氛十分好！

今晚表演有點超時，但我們的應變措施也發揮功能，同事們和公交的朋友們辛苦了！謝謝你們！我們會繼續辦更多測試活動，為啟德體育園正式啟用做好準備！」