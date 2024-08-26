啦啦隊女神籃籃被胡瓜一句話引致崩潰 冼迪琦林可一秒變大媽？

綜藝節目《綜藝大集合》日前來到南投名間，在主祀玄天上帝的受天宮前的樓梯上有著龜蛇的壁畫，看到此景讓胡瓜靈機一動，準備了新遊戲「參見玄天上帝」要來讓大家挑戰。

一男一女組隊分別踩破各自的氣球後會合，男生需抱著女生踩破北斗七星的氣球，而講解遊戲的時候胡瓜也說到男生抱女生只能有兩種抱法，一種是公主抱、另一種是中間抱，話才剛講完阿翔就逮到機會跳到胡瓜身上要求他示範中間抱，抱完之後還誇獎胡瓜「體力不錯！」