善導會︱小肥busking歌聲療癒人心 黃梓樂街頭送抱慰藉上班族

近日善導會同事及服務使用者，於中環碼頭對開空地鋪出野餐墊，即場演唱宣傳 8.24善導會全港賣旗日時，吸引不少途人圍觀。期間同事發現歌手小肥原來在人群之中，大膽提出邀請，小肥大方應邀合唱。小肥回想當時的情景：「我那天約了朋友在中環，剛好在附近經過，聽到有人在busking，作為歌手的我，聽到人唱歌，很自然就停下來聽聽啦，然後就這樣給『捕獲』了，哈哈！」

小肥表示，起初也有點尷尬，但知道活動是為慈善，就覺得很有意義：「能用自己的歌曲帶給別人能量，是很幸福的事。」小肥與善導會同事及服務使用者合唱了經典歌曲《逼得寵物太緊》和《時光機》，亦應要求獻唱了《觸景傷城》。小肥說：「他們說活動是希望為精神健康『做啲嘢』，問我可否唱《觸景傷城》。其實首歌本身都很觸動到我，生活在這個城市，大家都有不同的壓力，我們都要懂得好好聆聽自己內心的聲音，面對自己的情緒。」

化身「返工應援團」送消暑凍飲 今年賣旗日善導會會以「小人物走入小社區」為主題，希望走入社區推廣精神健康。曾演電影《年少日記》的小演員黃梓樂，化身「返工應援團」，於午飯時間到太古坊一帶，為一眾打工仔加油打氣。近日天氣持續酷熱，梓樂高舉「撐住！好快放工㗎啦！」、「攬實你」、「呵返你」的打氣牌，向途人送上消暑凍飲，更不時和途人來一個熱情的擁抱。梓樂說：「我記得之前拍電影，聽過一句說話『我未必幫到你，但我會陪住你』，我不太懂安慰別人，我就用擁抱送上關心吧！」