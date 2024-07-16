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娛樂
2024-07-16 15:47:40

善導會︱陳志雲擔任義務顧問 街頭開「Stephen傾」幫助精神復元人士

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陳志雲於銅鑼灣街頭舉行「Stephen傾」，為香港人舒困解愁。

慈善組織善導會，一直致力協助精神復元人士的康復及就業支援，除了將在8月24日全港賣旗籌款外，更特別與LINE FRIENDS minini合作，推出特別版旗紙、野餐墊金旗套裝及義工紀念品。而陳志雲及小肥，更特別為善導會呼籲，為精神復元人士「做啲嘢」。

善導會義務顧問陳志雲(Stephen)，於銅鑼灣行人專用區與路人「街頭Stephen傾」，邀請途人放下繁忙的腳步，停下來傾訴心事，分享他們的生活點滴。透過交流，幫助他們釋放壓力Stephen表示：「『做啲嘢』聽落好難，不過其實好簡單嘅聆聽，可能已經係對方最需要嘅事。」

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有中年人請教Stephen保持快樂的秘訣，亦有家長帶同小朋友和Stephen合照。

活動吸引大量群眾駐足圍觀，短短半小時內，有超過10位途人坐在野餐墊上和Stephen交流。有學生表示讀書壓力大，獲他鼓勵：「對自己有要求是好事，但也不需要逼自己，盡了力就好。」其間又有不少市民與Stephen交流心靈健康的話題，他被大家的熱情感動：「其實初時也有少許擔心，有誰會想在街頭和我傾心事呢？想不到大家都很踴躍和我傾偈及合照！」

Stephen指參與活動令他獲益良多，又稱：「很多時我們都會將精神復元人士加以負面標籤，其實真的不需要這樣做，精神復元人士的復康之路非常依賴大家的支持和接納。」

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有位職業治療師的叔叔指，可從腳掌看一個人健康狀況，Stephen即在銅鑼灣鬧市即席脫光腳掌，討論一番。