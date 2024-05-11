喬寶寶自爆8成收入靠黑妹姐帶登台 分享棄娶富婆原因

藝人喬寶寶早年移民蘇格蘭，鮮有在港露面的他，日前返港探望老友，並現身新城電台接受葉文輝（啤梨）節目《卡啦O！BABE》訪問，他更大展歌喉獻唱哥哥張國榮、葉振棠及阿牛的歌曲。啤梨為迎合鬼馬喬寶寶，特別為喬寶寶設計了一張海報，搞笑地寫上「首個喬寶寶個人演唱會」，而旁邊有個QR Code，大家只要掃一掃個條碼便可以收聽喬寶寶的鬼馬歌聲。

喬寶寶05年因參加《殘酷一叮》而加入無綫，憑住邊搞笑邊唱廣東歌成功出位的他，入行後更得到契姐李麗霞（黑妹）帶挈四出登台搵真銀。啤梨問他喜歡唱歌還是純粹搵食而唱？他稱：「其實我八成收入靠唱歌，但我唔識中文字，靠記歌詞，好彩《殘酷一叮》呢個節目，畀大家知道喬寶寶可以唱歌，同埋好多謝黑妹姐，我跟咗佢成個生肖，家姐帶住我周圍走埠。」啤梨表示：「你好好呀，好過好多歌手，其他歌手都未必有八成收入靠唱歌。」