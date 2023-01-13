單身即地獄2｜三對男女配對成功牽手離開-女神瑟基最後決定爆大冷

韓國戀愛真人騷《單身即地獄》推出第2季，全10集已在Netflix上架，本周剛播出最後兩集，最終結果出人意表，擔任錄影廠主持的李多熙與Super Junior成員圭賢，也因結局備受感動雙雙落淚。 登上香港排行No.1 《單身即地獄2》出動6男6女在無人島上展開配對，在前後共9天內，各人要爭取機會找心儀對象到天堂島享受二人世界。今季同樣以型男索女掛帥，而且內容比上一季來得更精彩，近日登上Netflix香港排行榜冠軍。

獲鍾宇真誠打動 《單身即地獄2》集結12位高顏值、身材火辣的單身男女，當中以25歲美女學霸辛瑟基最受男參賽者歡迎，不僅獲爆肌整容醫生申東佑青睞，到最後更成為崔鍾宇跟軍事YouTuber金珍映的爭奪目標，結果在最後一刻，三男齊向辛瑟表白，成為整季高潮位。在首爾大學主修鋼琴的瑟基，天生清純氣質，加上甜美笑容成功迷盡地獄島三位型男，東佑、鍾宇、珍映均出動爭奪伊人芳心，尤其鍾宇對她痴心一片更感動了主持及觀眾，就連瑟基最後也受他的真誠打動。

