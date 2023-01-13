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娛樂
2023-01-13 16:00:28

單身即地獄2｜三對男女配對成功牽手離開 女神瑟基最後決定爆大冷

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單身即地獄2｜三對男女配對成功牽手離開-女神瑟基最後決定爆大冷

韓國戀愛真人騷《單身即地獄》推出第2季，全10集已在Netflix上架，本周剛播出最後兩集，最終結果出人意表，擔任錄影廠主持的李多熙與Super Junior成員圭賢，也因結局備受感動雙雙落淚。

登上香港排行No.1

《單身即地獄2》出動6男6女在無人島上展開配對，在前後共9天內，各人要爭取機會找心儀對象到天堂島享受二人世界。今季同樣以型男索女掛帥，而且內容比上一季來得更精彩，近日登上Netflix香港排行榜冠軍。

《單身即地獄》推出第2季，全10集已在Netflix上架。

《單身即地獄》推出第2季，全10集已在Netflix上架。

《單身即地獄2》近日登上Netflix香港排行榜冠軍。

《單身即地獄2》近日登上Netflix香港排行榜冠軍。

獲鍾宇真誠打動

《單身即地獄2》集結12位高顏、身材火辣的單身男女，當中以25歲美女學霸辛瑟基最受男參賽者歡迎，不僅獲爆肌整容醫生申東佑青睞，到最後更成為崔鍾宇跟軍事YouTuber金珍映的爭奪目標，結果在最後一刻，三男齊向辛瑟表白，成為整季高潮位。在首爾大學主修鋼琴的瑟基，天生清純氣質，加上甜美笑容成功迷盡地獄島三位型男，東佑、鍾宇、珍映均出動爭奪伊人芳心，尤其鍾宇對她痴心一片更感動了主持及觀眾，就連瑟基最後也受他的真誠打動。


 

 

東佑、鍾宇、珍映一字排開向瑟基告白。 鍾宇對瑟基可謂痴心一片，最終贏得美人歸。 鍾宇與瑟基拖手離開地獄島。 錄影廠主持李多熙備受感動，即場爆喊。 Super Junior成員圭賢都睇得相當感動。

世俊昭隸貼約會照

在第10集最終配對環節，東佑、鍾宇、珍映一字排開向瑟基告白，難以捉摸的珍映終於坦言：「我好像喜歡你！」瑟基不禁甜笑，而一臉緊張的鍾宇亦開口邀約：「你想跟我喝咖啡嗎？」結果瑟基爆冷選擇鍾宇，不僅鍾宇本人難以置信即時又喊又笑，錄影廠的四位主持也同被驚呆，尤其認為瑟基會揀鍾宇的李多熙，更與旁邊的圭賢感動得標出眼淚。瑟基事後在鏡頭前表示：「相比喜歡我的人，原本我都會選擇我喜歡的人，但是鍾宇打破了我的想法，一直都是他來找我，現在換我去找他了！」原本看似是大贏家的珍映，與東佑齊齊變輸家，他感嘆說：「我比賽跟愛情都輸給鍾宇了。」至於32歲金融才俊曹隆載，與26歲韓國小姐冠軍崔瑞恩情投意合，兩人一如所料牽手成功，而有欠知名度的女演員李昭隸，也點頭答應型男裁縫衣金世俊的告白，共有三對情侶手拖手離開無人島。今日，世俊在IG上載與昭隸的兩人私下合照，透露拍攝完畢後仍有約會，而隆載亦分享跟瑞恩的靚相。

李昭隸也點頭答應型男裁縫衣金世俊的告白。 世俊分享搭着昭隸的約會照。 世俊與昭隸這對，同樣獲網民討論。 金融才俊隆載與韓國小姐冠軍瑞恩天生一對，一如所料牽手成功。 隆載在IG貼上跟瑞恩的甜蜜合照。
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