單身即地獄2｜三對男女配對成功牽手離開-女神瑟基最後決定爆大冷

韓國戀愛真人騷《單身即地獄》推出第2季，全10集已在Netflix上架，本周剛播出最後兩集，最終結果出人意表，擔任錄影廠主持的李多熙與Super Junior成員圭賢，也因結局備受感動雙雙落淚。
登上香港排行No.1
《單身即地獄2》出動6男6女在無人島上展開配對，在前後共9天內，各人要爭取機會找心儀對象到天堂島享受二人世界。今季同樣以型男索女掛帥，而且內容比上一季來得更精彩，近日登上Netflix香港排行榜冠軍。
獲鍾宇真誠打動
《單身即地獄2》集結12位高顏值、身材火辣的單身男女，當中以25歲美女學霸辛瑟基最受男參賽者歡迎，不僅獲爆肌整容醫生申東佑青睞，到最後更成為崔鍾宇跟軍事YouTuber金珍映的爭奪目標，結果在最後一刻，三男齊向辛瑟表白，成為整季高潮位。在首爾大學主修鋼琴的瑟基，天生清純氣質，加上甜美笑容成功迷盡地獄島三位型男，東佑、鍾宇、珍映均出動爭奪伊人芳心，尤其鍾宇對她痴心一片更感動了主持及觀眾，就連瑟基最後也受他的真誠打動。
世俊昭隸貼約會照
在第10集最終配對環節，東佑、鍾宇、珍映一字排開向瑟基告白，難以捉摸的珍映終於坦言：「我好像喜歡你！」瑟基不禁甜笑，而一臉緊張的鍾宇亦開口邀約：「你想跟我喝咖啡嗎？」結果瑟基爆冷選擇鍾宇，不僅鍾宇本人難以置信即時又喊又笑，錄影廠的四位主持也同被驚呆，尤其認為瑟基會揀鍾宇的李多熙，更與旁邊的圭賢感動得標出眼淚。瑟基事後在鏡頭前表示：「相比喜歡我的人，原本我都會選擇我喜歡的人，但是鍾宇打破了我的想法，一直都是他來找我，現在換我去找他了！」原本看似是大贏家的珍映，與東佑齊齊變輸家，他感嘆說：「我比賽跟愛情都輸給鍾宇了。」至於32歲金融才俊曹隆載，與26歲韓國小姐冠軍崔瑞恩情投意合，兩人一如所料牽手成功，而有欠知名度的女演員李昭隸，也點頭答應型男裁縫衣金世俊的告白，共有三對情侶手拖手離開無人島。今日，世俊在IG上載與昭隸的兩人私下合照，透露拍攝完畢後仍有約會，而隆載亦分享跟瑞恩的靚相。