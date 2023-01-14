單身即地獄2｜哈佛索女李娜汀人氣爆燈 一個月內IG粉絲由7萬升至110萬

Netflix韓國真人騷《單身即地獄》推出第二季，震撼性雖不及上一季，不過上架後在網上討論度極高，最近於各地大熱，包括成為香港及韓國的Netflix排行榜冠軍。《單身即地獄2》又是以型男美女掛帥，今次登場的6位索女各有睇頭，當中入讀美國哈佛大學的李娜汀(Nadine)，不但個性直率又可愛，更天生超模身材，在節目中食白果令觀眾替她不值。

追隨人數遠勝拍檔

23歲的娜汀是美國名校哈佛大學的在讀生，鬼妹仔性格獲網民歡迎，令她的IG追隨人數隨着節目播出也極速飆升，加上最後兩集近日上架，令娜汀的Followers成功衝破100萬大關，目前更破110萬粉絲，是今季節目中最多人Follow的參賽成員。娜汀在IG限時動態對於自己破100萬追隨人數，她留下「omg」，並對比節目推出前，其帳戶於12月中只得7.6萬人Follow，如今多出近15倍，可見她的確甚有觀眾緣。在《單身即地獄2》中，娜汀跟軍事YouTuber金珍映擦出火花，可惜最後珍映也是情傾25歲的辛瑟基，令娜汀未能跟心儀對象成功配對。娜汀於哈佛大學主修神經科學與計算機科學，成績優異，娜汀在節目中透露未來的職涯目標是希望成為一名主修外科或整形外科的醫生。