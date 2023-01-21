單身即地獄2｜瑞恩熱戀隆載數月 開見面會票價惹網民炮轟收太貴

解釋1000萬用於租場

瑞恩、隆載由節目開始已情投意合，一如所料成為真正情侶，據知兩人拍拖已經四個月。瑞恩日前在IG宣布消息，決定以情侶檔姿態舉辦見面會，首次公開與粉絲互動，日期定2月11日下午1時，活動時間約80分鐘，門票均一價為7.7萬韓圜。可是消息曝光後，不少網民狠批兩人只是素人，竟有膽量以這個價格賺錢，亦有聲音質疑兩人「有紅到要開見面會的程度嗎？」各方反對聲浪四起，兩人隨即貼文。對於票價爭議，兩人在IG作出解釋，指這個定價的原因是在只能容納120人的小型場地進行，定7.7萬收費，門票收入大概是1000萬韓圜，這1000萬是用於租場地費用、活動主辦單位的人工成本、為參加者們準備的禮物費用、宣傳推廣費用等，強調並沒打算有很大筆的收益，只是平衡支出。瑞恩最後還寫：「雖然出現了不是我們本意的曲解，但亦是因為我們說明解釋不足的錯，我們以後也會更加小心謹慎地行事！」亦有人認為，買票純屬個人意願，覺得不值可以不購票支持。