《單車踩爆日本》︱導演劇透蘇皓兒炒車 鳥取大山落海邊感動之旅

《單車踩爆日本》蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian克服了炎夏和大雨的天氣

蘇皓兒陳安立過山溪訪牧場穿竹林 Leo回想籌備《單車踩爆日本》初時，撰稿安琪誠意推介到鳥取踩單車，必踩大山路線，由山腰「碌落」海邊。導演滿以為只是另一條落斜路段，初時不以為然，想不到令他感動不已。過山溪，越原野，訪牧場，霧鎖幾百座神社，最後夕陽下穿竹林，經歷了很多濃縮的靚風景後，望到海的一刻令蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian與製作團隊都真性情大呼「正」。這份感動，唔踩過唔會明。

突然下雨令蘇皓兒炒車？ 導演Leo預告了今周六《單車踩爆日本》將女神炒車意外實錄。滿以為落斜不費吹灰之力，卻因中業下大雨而出現變卦。濕滑的馬路下，女神蘇皓兒意外炒車，令所有幕後團隊嚇到個心離一離。不過他大賣關子，未有透露蘇皓兒傷勢和細節。

由於鳥取大山賣點為落斜，因此每段路都不能NG，令陳安立及蘇皓兒落斜畫面份外珍貴。而且雲層低令航拍機未能發揮作用，一起飛就入了雲層未能在Z型髮夾彎拍攝靚位。因此導演借機會大讚幕後團隊反應快，應變力強，沒有錯過靚畫面。