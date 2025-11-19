嘉芙蓮薛達鍾斯IG晒幸福照 慶祝與米高德格拉斯結婚25周年

荷李活56歲女星嘉芙蓮薛達鍾斯(Catherine Zeta-Jones)，與比她年長25歲的奧斯卡影帝丈夫米高德格拉斯(Michael Douglas，81歲)，近日慶祝結婚25周年。嘉芙蓮今日在Instagram上發布一批婚禮紅地氈照片，並寫道：「25年前的今天，我走上了(婚禮)紅地氈。」照片中，她與米高手牽手行禮，臉上洋溢著無比幸福的笑容。
在另一張分享的照片中，則是他們最近一次旅行中，展現甜蜜互動。嘉芙蓮在文中寫道：「我對你的愛，如同當年。謝謝你，親愛的。」她的文字反映對米高仍然充滿堅定愛意，讓人感受到他們婚姻中深厚的情感。
嘉芙蓮和米高於2000年結婚，由於兩人年齡相差25歲，這段婚姻引起影迷廣泛的關注。他們婚後共同育有一子一女，生活幸福美滿。嘉芙蓮於1998年憑電影《黑俠梭羅》(The Mask of Zorro)為觀眾熟悉，之後更主演電影《芝加哥》(Chicago)，最近更在Netflix熱播影集《星期三》(Wednesday)中亮相。
而米高則是荷李活重量級影星，其父母為資深演員卻德格拉斯。他因1987年憑電影《華爾街》(Wall Street)中的精湛表現，而獲得奧斯卡最佳男主角獎，並在漫威電影《蟻俠》(Ant Man)中飾演Dr. Hank Pym。