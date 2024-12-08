嘉里香港街馬｜馮允謙搵埋老竇參與《會再見的》特別版 孖麥秋成挑戰大大跑步機

｢嘉里香港街馬2024｣ 慈善跑於本早(8日)早上舉行，昨日(7日)馮允謙（Jay Fung）與麥秋成齊齊現身九龍灣的「嘉里香港街馬 2024 — Run Well Carnival健跑嘉年華」。Jay Fung為大家傾力獻唱，而麥秋成就率領本地表演團隊TS Crew、以及「西九街頭表演計劃」的街頭藝人、香港當代馬戲表演藝術家及表演者麗兒亦現身於世一跑步機上，為大家帶來精彩絕倫的表演，一同為「嘉里香港街馬2024」健兒打氣。

上月剛剛紅館完成演唱會的馮允謙今日神采奕奕，一到現場立即引起粉絲熱情起哄，他微笑地與粉絲一一揮手，期後更即席獻唱近期熱播歌曲 《會再見的》及《尋找隱世巨星》 ，狀態極佳。馮允謙與麥秋成席間分享運動心得 ，笑指現場的超巨型跑步機非常具意義：「平時都成日做gym跑步，但咁大部嘅跑步機真係第一次見，希望更多人能從中享受跑步的樂趣 。」

麥秋成亦笑指謂 ：「小朋友同大人都要放電，平時都會同屋企人一齊做運動 ，好想帶佢哋嚟一齊跑 。」麥秋成的舞蹈團隊亦以獨特的編舞風格，首次在跑步機上呈現充滿節奏感的精彩動感表演，與現場觀眾打成一片。