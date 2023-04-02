嘲笑里安納度揀女友怪癖 羅素高爾：只泡25歲以下的妞

荷李活58歲男星羅素高爾(Russell Crowe)，近日於澳洲悉尼進行宣傳活動，並到當地的早晨清談節目《Fitzy & Wippa whit Kate Richie》做嘉賓，談到48歲男星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)時，突然調侃里安納度，只選25歲的金髮少女模特兒做女朋友，羅素高爾說：「有一次在悉尼舉行的頒獎典禮上，我將迪卡普里奧介紹給Kate Richie認識，不過是哪一年，我已記不清楚了。」主持的Kate Richie稱，她也記得此事，但具體是哪一年已沒有印象。

羅素高爾出席清談節目《Fitzy & Wippa with Kate Richie》，嘲笑里安納度揀女友品味。

荷李活多位女性聲討 里安納度 羅素高爾繼續稱：「當時的Kate Richie，肯定是年紀太大，但她當時應該還沒有超過22歲。你們都知道里安納度只和25歲以下的女性約會，哈哈！」羅素高爾嘲笑里安納度對女性的偏好，再次引來西方媒體談論，包括引述55歲模特兒、知名天氣報道員烏麗卡強森(Ulrika Jonsson)，「多數人都覺得里安納度，與比他年輕很多的女性約會很噁心，我無法理解一位年輕女性，為何會和一位與她父親同齡的男人約會。」

烏麗卡續說：「如果我和一位18 、19歲的男性約會，光是想想就讓我起雞皮疙瘩。」烏麗卡的言論，在荷李活激起千層浪，像著名殿堂級騷靈女歌手Dionne Warwick，就公開評擊過里安納度揀女友的怪癖。女星Katherine Ryan亦說過：「和年輕女性約會不算犯法，但讓我起雞皮疙瘩。」