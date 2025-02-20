噬亡村｜第二季3月19日Disney+上架 加入新角色揭開神秘村莊食人之謎

Disney+漫改日劇《噬亡村》以驚慄又出人意表的情節贏盡口碑，第2季即將在3月19日獨家上線，加入更多強勁演員陣容回歸，破解後藤家代代相傳的食人之謎。
於首季故事中，新調任至村內的警官「阿川大悟」 (柳樂優彌 飾) 帶着因為造成女兒創傷而產生的愧疚感來到新家。初到埗時所懷着的希望，很快就被一連串令人震驚的事件摧毀，大悟意識到村民與險惡的後藤家族背後隱藏着秘密，並因而跌入恐懼當中。第一季結尾留下以令人毛骨悚然的懸念，大悟警官深入敵陣面臨重大危機。於第2季，大悟必須與時間競賽，拯救被困村內的妻女，以及即將成為食人族「祭品」的小孩，同時與自己內心的陰暗面掙扎對抗。
童星出身的女演員恒松祐里，近年參演多串流劇《今際之國的有栖》第2季及《全裸監督》第2季帶旺人氣，她在《噬亡村》第2季飾演年輕版的後藤家族前當家「後藤銀」。透過這個角色極度扭曲的背後故事，觀眾即將了解到後藤銀如何以她的魅力及手段讓全村人陷入瘋狂，繼而控制整條村莊，踏上當家之路。
恒松祐里飾演年輕版後藤銀
除了恒松祐里，加入第2季的演員陣容還有《幕府將軍》男星倉悠貴，飾演來乃神神社繼承人，還有在港產片《梅艷芳》中扮演近藤真彥的中島步，今次他飾演後藤家核心成員後藤理，還有飾演叛逆村民「山口佐武」的岩瀨亮、飾演理一派成員「禮於」的陳大淵、飾演後藤家前當家妹妹的福島莉拉、飾演神秘強盜的谷中敦、飾演後藤家前當家後藤金次的豐原功補，以及飾演知曉供花村一切秘密的來乃神神社神主「神山正宗」的橋爪功。全新加盟的演員陣容將與第一季演員柳樂優彌、笠松將、吉岡里帆和高杉真宙聯手演出。劇集由片山慎三執導，奧斯卡得獎作品《Drive My Car》兩位幕後人員大江崇允與山本晃久擔任製片人。