噬亡村｜第2季榮登Disney+全球最多觀看次數首播日劇 大結局衝擊血腥突破尺度

由康城影帝柳樂優彌主演的Disney+原創驚慄日劇《噬亡村》，第2季最終回已經上架，食人之謎終被揭開！播至最後一集，《噬亡村》繼續以驚慄的氛圍持續震懾觀眾，引起網民廣泛討論，更成功登上Disney+全球最多觀看次數首播日本真人節目（所有劇集季度和電影首播起4星期觀看次數計算），成績可喜可賀！
食自己場面夠衝擊
自小被族人奉為神、因捱過庫魯病而得到異常強壯之身的「那個人」，一直令阿川大悟 （柳樂優彌 飾）無從入手，不論使用槍械或利器都無法將他擊倒。尤如不死身怪物的「那個人」最終被阿川大悟的女兒阿川真白（志水心音 飾）感化，在親生兒子後藤惠介 （笠松將 飾)）面前自食身亡！「那個人」先撕開及進食自己的腦蓋，更吃掉自己的手指，場面非常衝擊！
致力破解食人之謎的阿川大悟與一心解開家族詛咒的後藤惠介，二人終合作聯手擊倒代表食人禍根的「那個人」！本以為事情終告一段落，誰不知作為惠介一直信賴的伙伴後藤岩男 （吉原光夫 飾)）竟在身受重傷的情況下突然異變，經歷像「那個人」的異變狀況，進化成為同樣擁有怪力、雙眼反白、聲音怪異的「那個人」，於失去意識下瘋狂進食人類，畫面血腥暴力突破尺度！
「那個人」身亡後，後藤家群龍無首，供花村村民伺機剿滅一直掌權的後藤家，而最終集更揭示後藤銀其實並非被野獸襲擊而死，而是被一眾村民處心積慮合作殺害！整條「供花村」，不只後藤家維持恐怖習俗駭人，村民為了自保寧願犧牲小孩同樣令人心寒，層層推進揭開不同人性的陰暗面，不愧為「日式恐怖天花板」！
香港限定「供花村神社」
《噬亡村》劇集系列完滿結束，不少人均對劇中的架空景點「供花村」充滿好奇，日本Disney+更為「供花村」設計吉祥物及建立網站，但在網頁中暗藏「恐怖」訊息，為劇集帶來另類又充滿趣味的宣傳。由即日起至4月30日，香港Disney+ 亦特別於日式餐廳「申子居酒屋」及「九鬼居酒屋」設立小型「供花村神社」，推廣這個神秘的「旅遊景點」。除了設「供花村旅遊小冊子」讓觀眾免費索取，了解神秘之地的「旅遊指南」。現場更可抽取御神籤預測運程，說不定會有意外「驚」喜！