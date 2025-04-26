噬亡村｜第2季榮登Disney+全球最多觀看次數首播日劇 大結局衝擊血腥突破尺度

由康城影帝柳樂優彌主演的Disney+原創驚慄日劇《噬亡村》，第2季最終回已經上架，食人之謎終被揭開！播至最後一集，《噬亡村》繼續以驚慄的氛圍持續震懾觀眾，引起網民廣泛討論，更成功登上Disney+全球最多觀看次數首播日本真人節目（所有劇集季度和電影首播起4星期觀看次數計算），成績可喜可賀！

食自己場面夠衝擊

自小被族人奉為神、因捱過庫魯病而得到異常強壯之身的「那個人」，一直令阿川大悟 （柳樂優彌 飾）無從入手，不論使用槍械或利器都無法將他擊倒。尤如不死身怪物的「那個人」最終被阿川大悟的女兒阿川真白（志水心音 飾）感化，在親生兒子後藤惠介 （笠松將 飾)）面前自食身亡！「那個人」先撕開及進食自己的腦蓋，更吃掉自己的手指，場面非常衝擊！

致力破解食人之謎的阿川大悟與一心解開家族詛咒的後藤惠介，二人終合作聯手擊倒代表食人禍根的「那個人」！本以為事情終告一段落，誰不知作為惠介一直信賴的伙伴後藤岩男 （吉原光夫 飾)）竟在身受重傷的情況下突然異變，經歷像「那個人」的異變狀況，進化成為同樣擁有怪力、雙眼反白、聲音怪異的「那個人」，於失去意識下瘋狂進食人類，畫面血腥暴力突破尺度！