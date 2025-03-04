噬亡村｜第2季釋出全新預告 神秘角色「那個人」再度現身

由康城最年輕影帝柳樂優彌主演的Disney+驚慄日劇《噬亡村》，將於3月19日有第2季上架，劇集近日釋出全新預告及海報，讓大家先睹神秘食人村落供花村之謎。

《噬亡村》第2季全新預告中，由柳樂優彌飾演的警官阿川大悟將會繼續深入敵陣查探供花村食人之謎，拯救被困村內的愛妻及女兒，以及即將成為食人族「祭品」的小孩。同時，供花村的秘密亦隨著恒松祐里飾演的年輕版後藤家族前當家後藤銀登場逐步揭開，窺探年輕的後藤銀如何以自身魅力及瘋狂手段控制供花村。在第一季最令人毛骨悚然的神秘角色「那個人」，今次再度來襲！最後究竟是警官阿川大悟能成功破解供花村秘密，還是以後藤家及「那個人」為首的供花村能繼續隱藏恐怖食人陰謀？