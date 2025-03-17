噬亡村2專訪｜笠松將恨拍港產片 多得前度認識王家衛電影

Disney+驚慄日劇《噬亡村》第2季安排本周三（19日）起全球各地同步上架，除了柳樂優彌、吉岡里帆之外，男配角笠松將同樣表現出色，早前他接受《am730》專訪，除了分享拍攝該劇最困難之處外，更坦言相當恨拍港產片，表示努力發展，期望有朝一日達成參演香港電影的目標。
笠松將屬藝能界新一代性格演員，在《噬亡村》中飾演供花村最大家族的後藤家新當家後藤惠介，問到拍攝動作場面時有否受傷，他指劇組相當注重安全第一，就算受傷亦只是皮外傷，一切都好快恢復，所以拍攝順利完全沒有問題。笠松將自言比起動作場面，揣摩角色更加考起他，並說：「在肉體上的確很大承擔，相反要去了解角色，我認為這個角色很難掌握，尤其這次劇本非常不簡單，我在劇中飾演的後藤圭介極為複雜，與導演和監製一同食飯時，他們跟我討論及研究這個角色，我得以消化如何揣摩這個人物。」笠松將雖然尚未來過香港，但他卻很想快些有機會來港，談到香港演藝界，他立即提起名導王家衛，更自爆：「以前有交往過的一位女生，她十分喜歡王家衛導演的作品，所以我以前會入戲院欣賞他的電影。」
笠松將近年成功衝出日本，亦有份參演HBO美劇《東京風雲》（TOKYO VICE）系列，他更自薦演出港產片，並說：「不妨找我演出香港電影，超級希望可以參與演出！」最後，笠松將感謝香港觀眾支持《噬亡村》，揚言為可以演出香港電影會繼續努力，而萬眾期待的《噬亡村》第2季已定本周三起上架，首兩周逢周三上線兩集，其後逢周三上線一集，4月23日上線大結局。