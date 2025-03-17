噬亡村2專訪｜笠松將恨拍港產片 多得前度認識王家衛電影

笠松將屬藝能界新一代性格演員，在《噬亡村》中飾演供花村最大家族的後藤家新當家後藤惠介，問到拍攝動作場面時有否受傷，他指劇組相當注重安全第一，就算受傷亦只是皮外傷，一切都好快恢復，所以拍攝順利完全沒有問題。笠松將自言比起動作場面，揣摩角色更加考起他，並說：「在肉體上的確很大承擔，相反要去了解角色，我認為這個角色很難掌握，尤其這次劇本非常不簡單，我在劇中飾演的後藤圭介極為複雜，與導演和監製一同食飯時，他們跟我討論及研究這個角色，我得以消化如何揣摩這個人物。」笠松將雖然尚未來過香港，但他卻很想快些有機會來港，談到香港演藝界，他立即提起名導王家衛，更自爆：「以前有交往過的一位女生，她十分喜歡王家衛導演的作品，所以我以前會入戲院欣賞他的電影。」