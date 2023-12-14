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娛樂
2023-12-14 11:00:00

嚴淑明國語歌曲奪年度音樂獎項 感恩低潮一個飯盒捱兩日無放棄

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嚴淑明奪得「原創歌曲」獎項。

嚴淑明(Mandy)相隔多年一口氣推出兩首全新國語新歌《一個人的黎明》和《沒有你》。今次新歌幕後班底除了有老拍檔李健達作曲填詞外，更請來天王級歌手張學友、陳奕迅的御用音樂人Charlie Huntley操刀。淑明與Charlie合作非常有默契,錄音好快就完成。兩首全新國語新歌發行後大獲好評，Mandy更忙飛兩岸三地作新歌密集式宣。

Mandy先拔頭籌剛剛於《第八屆 VIP音樂榜頒獎典禮》奪得「原創歌曲」獎項。日前她舉辦音樂獎項慶功祝捷會，李健達更特地從泰國飛回香港出席。

嚴淑明相隔多年一口氣推出兩首全新國語新歌。

她表示曾在兩年前《第六屆VIP音樂榜頒獎典禮》得過「熱播合唱歌曲」獎項，唯因為疫情期間無法舉行頒獎典禮，讓她很遺憾未能親自領獎。此次終於可以親自上台領獎，Mandy直認心情有些激動。

久違六年再重新出發灌錄新歌，她直言心情五味交雜，令她憶起人生低潮的那四年，只靠吃一個飯盒便撐兩天。她說: 「慶幸自己靠著堅持走過來，當然也曾多次想放棄。感謝身旁的好友們鼓勵，做我的後盾，讓我能一路的走到現在。」她亦感謝上天給她一扇門，讓她沒有放棄繼續創作新歌，以作品說話。

嚴淑明自揭有4年需要一個飯盒捱兩日。

婚姻生活美滿的淑明除了感激創作團隊外, 還表示真的要感謝老公及家人: 「老爺已經92歲，有時自己工作較忙碌四處飛時，也叫老公先照顧好老爺及其家人。」而長居泰國的李健達表示不想浪費淑明的好歌聲，積極計劃要跟她創作多一隻合唱歌，更揚言要把新歌提升難度。

嚴淑明
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