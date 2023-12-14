嚴淑明國語歌曲奪年度音樂獎項 感恩低潮一個飯盒捱兩日無放棄

嚴淑明(Mandy)相隔多年一口氣推出兩首全新國語新歌《一個人的黎明》和《沒有你》。今次新歌幕後班底除了有老拍檔李健達作曲填詞外，更請來天王級歌手張學友、陳奕迅的御用音樂人Charlie Huntley操刀。淑明與Charlie合作非常有默契,錄音好快就完成。兩首全新國語新歌發行後大獲好評，Mandy更忙飛兩岸三地作新歌密集式宣。

她表示曾在兩年前《第六屆VIP音樂榜頒獎典禮》得過「熱播合唱歌曲」獎項，唯因為疫情期間無法舉行頒獎典禮，讓她很遺憾未能親自領獎。此次終於可以親自上台領獎，Mandy直認心情有些激動。

久違六年再重新出發灌錄新歌，她直言心情五味交雜，令她憶起人生低潮的那四年，只靠吃一個飯盒便撐兩天。她說: 「慶幸自己靠著堅持走過來，當然也曾多次想放棄。感謝身旁的好友們鼓勵，做我的後盾，讓我能一路的走到現在。」她亦感謝上天給她一扇門，讓她沒有放棄繼續創作新歌，以作品說話。