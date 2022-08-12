嚴選5大為節目食重口味食物藝人 容祖兒為節目食豬糧未算誇 有人連尿都飲埋

謝天華人在野飲尿 喺2016年嘅內地自然探索紀錄真人騷《跟著貝爾去冒險》中，英國荒野求生專家貝爾（Bear Grylls）擔任領隊，帶領8位中港台明星經歷叢林求生，而謝天華就係嘉賓之一。去得野外求生嘅話，大家都知食蟲係好基本。估唔到去到最後一集，貝爾要求佢哋飲返自己嘅尿，而謝天華亦成功衝破心理關口，一口氣將一大樽尿飲晒落肚。

葉璇食蟲即嘔 馬德鐘讚好味 葉璇及馬德鐘喺2015年內地綜藝節目《今天吃甚麼》，佢哋喺拍攝時分別被要求食竹蟲、蟋蟀、蜥蜴湯等另類食物。喺拍攝時，葉璇表現得非常害怕，喺挑戰食蟋蟀時佢仲當場嘔吐，不過喺食竹蟲時，成功食蟲落肚。另外，佢哋仲有挑戰蜥蜴湯，煮完後更要試飲，葉璇竟然毫不猶豫咁食蜥蝪肉。

ERROR昆蟲火鍋 保錡快吞轟、193食屎成經典 如果要講食另類食物嘅話，ERROR成員都可以話係好有經驗。ERROR成員喺過往兩輯嘅《花姐ERROR遊》曾被製作組要求食多次另類食物，例如腥臭吞拿魚眼、各種昆蟲料理、青蛙／蜥蜴與巨蟲嘅火鍋，及屎味咖喱等等，佢哋每一次都勇氣可嘉咁食落肚，令人印象深刻。