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娛樂
2023-12-12 21:00:22

四位女聲聯手開演唱會 王馨平笑拒與湯寶如合體

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王馨平、湯寶如、鍾舒祺、羅凱鈴合力推出爵士專輯《LOVE》，王馨平因身在日本而未能出席發布會。

王馨平、湯寶如、鍾舒祺、羅凱鈴合力推出爵士專輯《LOVE》，王馨平因身在日本而未能出席發布會。

著名音樂人Patrick Chu，最近邀請到四位樂壇女聲合作，由王馨平（Linda）、湯寶如、鍾舒祺（Sukie）、羅凱鈴（Judas）合力推出爵士專輯《LOVE》，以動人歌聲重新演繹十首經典歌曲，為歌迷炮製聖誕驚喜。日前唱片公司舉行發布會，幾位主創親自現身，與一眾樂迷試聽專輯，並分享今次錄音感受。首次推出爵士樂大碟的四位女歌手，均形容今次合作充滿新鮮感，更希望聯手開演唱會，台上親身演繹歌曲一次給歌迷。

這天發布會，湯記、SukieJudas及監製Patrick都有現身，王馨平惜身在日本未能出席，另外香港唱片商會會長Andy Lam，及一眾行內音樂人都有撐場支持，現場當然不少得歌迷們，他們都專程捧場，把握機會向偶像索取簽名及合照，試聽後亦讚歎專輯音色，以及幾位歌者演繹相當出色搶耳。疫情後香港樂壇迎來新氣象，歌手們積極尋求新挑戰，吸引更多不同樂迷，難得集合四把美聲推出發燒碟，大家都覺得是一次絕佳機會，湯寶如表示：「我希望樂迷能夠看到我們另外一面，我們除唱流行曲之外，其他種類的歌我們也勇於嘗試。這個機會很捧。希望在未來帶更多不同的嘗試給樂迷。」

 

左起：羅凱鈴、監製Patrick Chu、湯寶如、鍾舒祺出席發布會。

左起：羅凱鈴、監製Patrick Chu、湯寶如、鍾舒祺出席發布會。

作為歌迷，更加期待聽到四位現場演繹，她們都同聲希望將專輯搬到舞台，又分享若有機會舉行音樂會，希望跟誰搭檔合唱。Linda跟湯記份屬好友，默契自然十足，但兩人就笑指要另覓新拍檔，Linda：「我和湯記以前是同一間唱片公司，合作過多次，我都會想有點新嘗試，如果和鍾舒淇、Judas能合唱新歌，相信都會有新火花。」至於湯記就點名想邀請一名男歌手合唱：「我想揀蘇永康，他的低音他的聲線。很磁性，我相信大家亦都有聽過他的作品。他亦曾經唱過一些爵士樂。」Judas以「期待到極點」形容演唱會來臨，更稱：「我想跟Sukie合唱，而心內想選的歌曲是岑寧兒與林二汶合唱的《銀髮白》。」

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監製Patrick曾經一手打造本港樂壇爵士歌后胡琳所有暢銷音樂專輯，今次就再邀四位歌手炮製另一力作，並在發布會上率先分享大碟內的歌曲。對於首次合作的LindaPatrick讚賞對方演唱的《但願人長久》歌聲純美自然，細聽之下有絲絲含蓄的柔情。至於湯記，第一次唱Jazz就向高難度挑戰，選唱爵士版的《李香蘭》，監製讚歎湯記演繹打入聽者心坎。而Sukie今次就翻唱50年代經典老歌《恨不相逢未嫁時》，在大提琴、二胡等樂器交織之下，歌曲的音色和音質非常令人驚喜。另外Judas就被讚聲音有穿透力，咬字相當清晰，重新翻唱《愛的呼喚》彰顯其紮實唱功。

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四位女聲一直演唱流行曲為主，今次首度灌錄爵士樂專輯，不約而同覺得非常大挑戰，王馨平：「爵士音樂和流行音樂有好大的不同，我們歌者唱歌時，拍子節奏以及感情的抒發，都和唱普通流行音樂不同，這對我是一個挑戰。」湯寶如：「Jazz的演繹上，歌曲的編曲對我來說很重要，會直接影響唱歌我嘅感覺和感情。」Judas：「對比唱流行曲的對待和處理歌曲的心情很不同，既要細膩但又要自然，需小心處理，但又不要過於謹慎，需要拿捏得恰到好處才能好好發揮，實在是令我難忘。」

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王馨平在海外祝賀新碟推出及分享參與專輯感受。 發布會吸引一眾行內音樂人及樂迷支持到場。 湯寶如 鍾舒祺
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