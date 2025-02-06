四大天王合體三缺一？ 網上流傳3月1日啟德開幕大匯演名單

啟德體育園已陸續舉行測試演出，對於主場館全面啟用在即，早前有建議「四大天王」劉德華、張學友、郭富城、黎明一同擔任開幕嘉賓，華仔早前開騷被問到此事，他直言：「想呀，真係想！因為我哋始終係一個年代嘅表演，如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事！」不少網民亦希望有機會見證四大天王相隔18年後再度合體。四大天王最後一次同台演出，要追溯到2007年，香港回歸10周年慶典，四人當時為盛會壓軸合唱《總是有你》。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，啟德體育園已定3月1日正式開幕。近日，網上流傳當日將舉行「啟德體育園開幕大匯演」的歌手名單，從截圖中見到，除了MIRROR、COLLAR、Dear Jane、張敬軒、馮允謙、MC張天斌、洪嘉豪、陳蕾、Gin Lee一班當時得令的單位外，還有台灣天團五月天，以及劉德華、郭富城、黎明、古巨基、容祖兒，更有「宇宙最強」甄子丹；不過「四大天王」卻獨欠張學友，而學友將在3月1日假廣州舉行演唱會。由於名單未經證實，故不排除只是惡作劇，有網民亦認為齊集以上陣容實屬離奇。上月18日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩現身啟德主場館首辦演唱會《FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025》時，入場時被傳媒問到是否計劃邀請四大天王開騷，局長笑而不答便匆匆入場。