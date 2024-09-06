四太梁安琪拉住樊振東傾唔停　網民：為愛女何超欣招親

現年25歲嘅已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice），除咗曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」之外，佢仲係一名學霸。佢喺2021年畢業於美國麻省理工學院（MIT），擁有管理學及建築學雙學位，之後入讀清華大學蘇世民書院主修中國公共政策碩士課程。
2022年，佢更被委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，到世界各地參與研討會，果然係才貌兼備呀！不過，何超欣感情狀況一向鮮有被提及，日前賭王四太梁安琪捉住國家隊奧運冠軍合照嘅一幕就被網民笑言係「這是要搶女婿啊」。
「小胖要走桃花運了」
喺日前，巴黎奧運國家奧運健兒代表團到港澳訪問，當中包括國家隊乒乓男單金牌得主樊振東。有網民拍攝到賭王四太梁安琪見到樊振東後，即刻拉住佢影相，之後樊振東打算繼續前行時，被熱情嘅四太拉住。該網民將片段放上網，並喺影片上寫到：「樊振東被賭王四姨太梁安琪拉住合照狂聊約飯，這是要搶女婿啊。」
影片上載後，有唔少網民紛紛留言表示支持，例如「小胖要走桃花運了」、「這門親事我同意了」、「哎呀，挺般配的」及「完了，丈母娘親自出手了」等等，亦有網民搞笑留言話「現在開始打乒乓球晚不晚」及「我可以作伴，我有的是時間」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈