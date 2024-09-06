四太梁安琪拉住樊振東傾唔停　網民：為愛女何超欣招親

現年25歲嘅已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice），除咗曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」之外，佢仲係一名學霸。佢喺2021年畢業於美國麻省理工學院（MIT），擁有管理學及建築學雙學位，之後入讀清華大學蘇世民書院主修中國公共政策碩士課程。

2022年，佢更被委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，到世界各地參與研討會，果然係才貌兼備呀！不過，何超欣感情狀況一向鮮有被提及，日前賭王四太梁安琪捉住國家隊奧運冠軍合照嘅一幕就被網民笑言係「這是要搶女婿啊」。