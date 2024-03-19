四年抱三倪晨曦自封「長期大肚」 陀B出席時裝周靠「P圖」遮肚(有片)

倪晨曦(Elva)早前突然騷巨肚公布再次懷孕，她今日身穿低胸白色連身公主裙出席BVLGARI全新Mediterranea高級珠寶及高級腕錶系列發布會，同場還有林嘉欣、樂基兒、林愷鈴、林奕匡與太太李靄璣、劉俊謙和蔡思韵等。身形fit爆的她原來已懷孕6個月，體重增加了10磅。早前她懷著4個月身孕往外地出席時裝周活動，完全不察覺懷孕，她笑指懷孕初期是冬天，可以穿大褸加手袋「遮肚」拍照，她更自爆，「都有執吓圖，如果是側面很瘦，我真係有P圖。」
大仔想要兩個細佬
曾揚言兩個夠晒數的Elva，結果四年抱三，連她也自封「長期大肚」，「今次真係意外，但我也覺得這是祝福，始終是開心事，但也花了很長時間消化。」Elva已是兩子之母，她表示照了超聲波檢查，但想下個月才看結果，問到如果第三胎又是兒子如何？「都開心，不過第四個就真係要諗諗。」她笑言，今次懷孕比上兩次舒服，沒有任何不適，她笑言，「可能已慣咗，長期大肚。」兒子反應又如何？她表示大仔希望有多個弟弟，「佢成日指住我個肚問『係咪有個BB喺入面？』我叫佢聽吓BB講乜，佢話聽到BB喺肚裡飲水。因為聽到好多水聲。」
Elva表示也有跟同場的林奕匡和李靄璣分享心得，「唔使咁緊張，之後湊仔仲辛苦。」她表示早前飛往外國出席時裝周，留下兩個兒子由丈夫照顧，「我唔喺屋企18日再返嚟，佢瘦咗6磅，終於知我平時有幾辛苦。」問到何時停工專心養胎，她表示下個月仍會飛往外地工作，大約5月開始休息養胎。