熱門搜尋:
23條立法 LOONG 9 潮濕 SEASONS PLACE 華富邨重建 23條立法 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-19 20:46:01

四年抱三倪晨曦自封「長期大肚」 陀B出席時裝周靠「P圖」遮肚(有片)

分享：
懷胎6月的倪晨曦出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝)

懷胎6月的倪晨曦出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝)

倪晨曦(Elva)早前突然騷巨肚公布再次懷孕，她今日身穿低胸白色連身公主出席BVLGARI全新Mediterranea高級珠寶及高級腕錶系列發布會，同場還有林嘉欣、樂基兒、林愷鈴、林奕匡與太太李靄璣、劉俊謙和蔡思韵等。身形fit爆的她原來已懷孕6個月，體重增加了10磅。早前她懷著4個月身孕往外地出席時裝周活動，完全不察覺懷孕，她笑指懷孕初期是冬天，可以穿大褸加手袋「遮肚」拍照，她更自爆，「都有執吓圖，如果是側面很瘦，我真係有P圖。」

懷胎6月的倪晨曦出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 懷胎6月的倪晨曦穿低胸白色公主裙出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 懷胎6月的倪晨曦穿低胸白色公主裙出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 懷胎6月的倪晨曦穿低胸白色公主裙出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝)

大仔想要兩個細佬

曾揚言兩個夠晒數的Elva，結果四年抱三，連她也自封「長期大肚」，「今次真係意外，但我也覺得這是祝福，始終是開心事，但也花了很長時間消化。」Elva已是兩子之母，她表示照了超聲波檢查，但想下個月才看結果，問到如果第三胎又是兒子如何？「都開心，不過第四個就真係要諗諗。」她笑言，今次懷孕比上兩次舒服，沒有任何不適，她笑言，「可能已慣咗，長期大肚。」兒子反應又如何？她表示大仔希望有多個弟弟，「佢成日指住我個肚問『係咪有個BB喺入面？』我叫佢聽吓BB講乜，佢話聽到BB喺肚裡飲水。因為聽到好多水聲。」

Elva表示也有跟同場的林奕匡和李靄璣分享心得，「唔使咁緊張，之後湊仔仲辛苦。」她表示早前飛往外國出席時裝周，留下兩個兒子由丈夫照顧，「我唔喺屋企18日再返嚟，佢瘦咗6磅，終於知我平時有幾辛苦。」問到何時停工專心養胎，她表示下個月仍會飛往外地工作，大約5月開始休息養胎。

蔡思韵出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 蔡思韵出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 蔡思韵出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 林愷鈴出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 林愷鈴出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 劉俊謙出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 劉俊謙出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 劉俊謙出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 林嘉欣出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 林奕匡與太太李靄璣出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝) 林奕匡與太太李靄璣出席BVLGARI高級珠寶及腕錶系列新品發布會。(林奕釗攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受