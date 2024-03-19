四年抱三倪晨曦自封「長期大肚」 陀B出席時裝周靠「P圖」遮肚(有片)

倪晨曦(Elva)早前突然騷巨肚公布再次懷孕，她今日身穿低胸白色連身公主裙出席BVLGARI全新Mediterranea高級珠寶及高級腕錶系列發布會，同場還有林嘉欣、樂基兒、林愷鈴、林奕匡與太太李靄璣、劉俊謙和蔡思韵等。身形fit爆的她原來已懷孕6個月，體重增加了10磅。早前她懷著4個月身孕往外地出席時裝周活動，完全不察覺懷孕，她笑指懷孕初期是冬天，可以穿大褸加手袋「遮肚」拍照，她更自爆，「都有執吓圖，如果是側面很瘦，我真係有P圖。」

Elva表示也有跟同場的林奕匡和李靄璣分享心得，「唔使咁緊張，之後湊仔仲辛苦。」她表示早前飛往外國出席時裝周，留下兩個兒子由丈夫照顧，「我唔喺屋企18日再返嚟，佢瘦咗6磅，終於知我平時有幾辛苦。」問到何時停工專心養胎，她表示下個月仍會飛往外地工作，大約5月開始休息養胎。