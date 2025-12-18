四鏡大暴走｜世一劍神蔡俊彥讚陳卓賢Tiger超水準 辛苦鷹四子照顧Edan

MIRROR「鷹小組」陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)主持的小組團綜《四鏡大暴走》，發掘值得被看見的「香港製造」及「香港第一」。今晚(18日)播出的第四集，為讓「鷹小組」四子要體驗精英運動員的一日訓練，特地請來世一劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）任嘉賓，為四位鏡仔作特訓，分組對戰。

Ryan作為MIRROR成員呂爵安（Edan）與為好友，與四子見面馬上笑言：「辛苦曬大家，睇住我個friend咁多年。」Stanley回應：「唔好咁講啦！都辛苦㗎你都睇咗好多年啦。」Ryan笑指：「我本來今日放假，但都要照顧咁多位。」Stanle感嘆：「世界第一放假都要陪我地！」

正式訓練前，Jer向Ryan說：「我今日懷疑Stanley可以跟到你嘅進度。」Stanley拍拍Jer膊頭：「無理由㗎喎你咁多做gym片！」偶爾會分享做gym動態的Jer尷尬笑言：「打吓卡啫！放過我吖哈哈！」經過一輪健身室特訓，「鷹小組」四子穿起劍擊裝備，準備好落場訓練，氣勢十足，Ryan向四子教授幾個基本劍擊步法後，四子隨即二比二對決驗收，分組為Jer對Stanley，另一組Ian對Tiger。