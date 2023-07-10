回歸推第7張專輯《EXIST》 預售額達160萬張 EXO破銷售紀錄

韓國男團EXO，將於今日發行組合的第7張正規專輯《EXIST》，而碟中主打歌《Cream Soda》MV，今日下午5時已在Youtube上架，是一首非常洗腦的流行舞曲，充滿異國風情的節奏，融合了輕快的銅管樂、鍵琴演奏，歌詞則以當人陷入愛情的瞬間，心情就像柔和又刺激的cream soda，MV則展現EXO成員們正享受著華麗私人的派對，心情恍如cream soda，又輕又軟又chill。

9 首風格各異的歌曲

此外，專輯中的歌曲《Regret It》，由成員燦烈參與作詞，展示他當下的心情；《Private Party》則講述情人間因偶然而偶遇相互吸引的灰姑娘式故事；《Cinderella》則是一首華麗synthwave pop歌曲；《No Makeup》則是一首成熟感性的R&B歌曲，談論著樸素的外表最美麗；《Love Fool》亦是一首R&B結構的R&B，坦白表達不放棄對愛情的承諾R&B；《Another Day》鼓勵大家不要陷入過去，開心迎接每一天；抒情夢幻情歌則有《Let Me In》；《Hear Me Out》則是一首sadcore歌曲，全碟9首歌曲充滿著各式音樂風格。

而截止昨日，《EXIST》的預售額已達160萬張，EXO再次打破自己銷售紀錄，令組合的職業生涯中，再創一次百萬銷量紀錄，證明EXO仍具鼎盛人氣的男團。