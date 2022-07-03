回歸25周年｜張學友賀回歸片被批不愛國 發表聲明回應

香港回歸祖國25周年，多位藝人拍片祝賀，當中包括「歌神」張學友，然而他拍攝的短片，卻被內地網民大肆批評，指他不愛國。
張學友在片段中表示：「香港這25年經歷了很多，高高低低，起起伏伏，但因為我是和這個城市一起成長的，我從這裡出生，從這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油！」央視亦有在社交平台轉載。
未提及「祖國」和「回歸」捱轟
之不過，張學友拍攝的這一片段，卻挑起了內地網民的神經，指他在片中未有提到「祖國」和「回歸」，僅提及「香港」和「25年」；「高低起伏」亦疑似不滿香港這25年來的變化。甚至有內地網民認為，片尾以「香港加油」作結，難免令人聯想到早前發生的反修例風波。由於負評頗多，央視轉載短片後不久便刪除，不過張學友歌迷會的微博仍可看到。
張學友發聲明回應
對於今次風波，張學友及後發表聲明回應：
本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。作為藝人不涉政治是我的基本原則。我在香港出生香港長大，也希望在香港老死。正因爲我跟香港的緣份如此深，我見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴，緊接著疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候，我聽過「北京加油」、「武漢加油」、「上海加油」⋯，但「香港加油」卻因為一些犯了錯誤的人用過，「黑色」「黃色」被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了「禁語」「禁色」，我個人無法理解。本人是經過香港受國家高速發展而獲益的其中一員，如果這世界真有奇蹟，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟，我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。