回歸25周年｜張學友賀回歸片被批不愛國 發表聲明回應

香港回歸祖國25周年，多位藝人拍片祝賀，當中包括「歌神」張學友，然而他拍攝的短片，卻被內地網民大肆批評，指他不愛國。

張學友在片段中表示：「香港這25年經歷了很多，高高低低，起起伏伏，但因為我是和這個城市一起成長的，我從這裡出生，從這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油！」央視亦有在社交平台轉載。

未提及「祖國」和「回歸」捱轟

之不過，張學友拍攝的這一片段，卻挑起了內地網民的神經，指他在片中未有提到「祖國」和「回歸」，僅提及「香港」和「25年」；「高低起伏」亦疑似不滿香港這25年來的變化。甚至有內地網民認為，片尾以「香港加油」作結，難免令人聯想到早前發生的反修例風波。由於負評頗多，央視轉載短片後不久便刪除，不過張學友歌迷會的微博仍可看到。