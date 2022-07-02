回歸25周年︱曾志偉為能填中國籍掉眼淚 勸父母送子女往內地讀書

香港回歸25周年，TVB節目內容營運總經理曾志偉，日前接受《環球時報》獨家專訪，剖白為祖國落淚的激動心情，他憶述1997年7月1日淩晨看電視的情景，自言從小聽英國國歌長大，當刻聽到中國國歌、升國旗，感受尤深，「回歸對我們來說是一個非常大的改變，以前我們去國外，要填國籍，一般都填『香港』，但如果『香港』後面不加『英國』，人家會說『香港是國籍嗎？』，填了，英國人又會問『你真是英國人嗎？』，那種感覺很不好受。回歸後我第一次出國，填表的時候終於能寫下『中國』這兩個字，當時眼淚就下來了。」

10前回郷尋根

祖籍廣東五華縣的曾志偉，自小在香港長大，大約10年前才首次回鄉找回自己的根，他表示看到很多鄉親父老擁著我，非常開心。他透露，希望明年能做一個關於「回家」的節目，讓每位藝人都回到自己的家鄉表演。曾志偉又透露在疫情期間曾於內地逗留8個月，大讚內地發展迅速，「現在祖國原來那麼先進，很多東西香港已經落後了。」故此，他認為年輕人應回內地讀書，因為念書除了學校好不好，學習氣氛也很重要。「我的孩子現在如果還小的話，我就會送他們回內地念書，我現在常常勸朋友把孩子送回去念書。」曾志偉又多次強調對國家給予的一切，要存感恩的心。