回歸25周年｜TVB今播《回歸光影頌》 即睇五大單元劇劇情

《究竟天有幾高》(07/04)

2010年，大學教授榮杰帶領的香港科研團隊，要為「嫦娥三號」研發相機指向系統，他發現學生張寧對航天研究充滿熱誠，遂邀她加入團隊。團隊終於完成任務，成員們開心不已。團隊及後要為嫦娥五號開發表面採樣的裝置，張寧埋首研發之際，好友王志強、文世賢、張春生卻因不同理由離開團隊，令張寧陷入迷惘……2020年，嫦娥五號即將升空，張寧跟榮杰一同見證歷史。她的3位好友縱沒有參與其中，仍為團隊的成功大感雀躍。

《母親的乒乓球》(07/05)

女童余卓穎於乒乓球教練郭一指導下，接連在館內賽勝出。卓穎不擅面對逆境，一次球賽落敗大受打擊，及後又與同伴起衝突而被郭一訓斥，她意氣下聲言不再打乒乓球。江芷昕跟女兒卓穎相依為命，本想開解卓穎，卻產生磨擦，讓芷昕反思母女之間缺乏溝通。郭一提出讓卓穎擔任一日導師，為芷昕進行乒乓球特訓，藉以幫助卓穎衝破心理障礙。特訓過後，母女修補關係，卓穎也重拾正確心態，再次於館內賽取勝，並得到與國家青年隊切磋的機會。

《我的驕傲》(07/06)

警員葉國棟被委任為七一回歸慶典的升旗手，卻於出場前受傷，未能履行升旗職務，恰巧太太孫卓嵐於回歸日誕下兒子葉家樑。2003年沙士來襲，卓嵐誕下幼女葉嘉雯。卓嵐之父孫啟昌的旅行社生意一落千丈，中央及時開放「自由行」，生意漸見曙光。家樑長大後背包遊時遇上暴亂，幸得國家於危難中守護，家樑立志當警察。嘉雯則面臨着升讀大學，還是爭取加入內地職業籃球隊的抉擇。香港回歸25年，家樑盼望能代國棟完成當年的升旗手心願……

《神奇的燈泡》(07/07)

周港康性格樂觀，夢想成為咖啡店老闆，為賺取開業資金當上兼職外賣員，期間遇上失意女編劇黎湘文與雙失中年鄭忠。3人同為生活、夢想打拼，壞事卻接踵而來，正感前路茫茫，無意中得知世上有一神奇燈泡，可助他們扭轉厄運。3人幾經波折終找到神奇燈泡，卻發現燈泡只得一個實現願望的機會……三人感慨失意時，始知大家都於一場停電意外後，生活遭逢大變。原以為不能翻身的悲劇人生，隨着三人齊心跨過黑暗，意想不到的奇蹟竟然降臨！

《曙光》(07/08)

粵德居的二廚區耀祖毅然放棄移民決定，頂手菜館。生意向好，耀祖的太太鄧麗娟希望購置舖位，耀祖卻認為做生意要循序漸進。金融風暴來襲，粵德居生意銳挫，員工自行要求減薪助耀祖度過難關，耀祖反提議兼做早市及宵夜，更想出新綽頭，覓得經營曙光。一封銀行信卻令耀祖得悉麗娟隱瞞已買舖之事，並要還款200萬，兩夫婦大吵一場。中央介入香港股票市場救市，全港市民歡喜。然而，粵德居未能還清欠債，只能清盤……

原文刊登於 Yahoo 電影LOL，am730獲授權轉載