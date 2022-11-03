熱門搜尋:
C觀點 金融峰會 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 猴痘 紅黃碼 天氣 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-11-03 21:38:08

因古巨基結緣｜真．師生合作 力臻認真「講數」嚇窒黃明德

分享：
因古巨基結緣｜真．師生合作 力臻認真「講數」嚇窒黃明德

黃明德考力臻數學題，對方輕鬆答到。

今年樂壇創作新人黃明德（Dark早前聯同網上平台拍攝綜藝節目《放學UFO》，目的是為疫情期間缺乏校園生活的學生製造特別回憶，受到一眾網民學生歡迎Dark與新晉創作歌手兼中學數學老師力臻，因為古巨基的音樂企劃合作而認，今次二人拍攝一集《放學UFO 逃學篇

這集以問答方式進行，十條問題中，首兩條是讓力臻熱身，每答對一題便可於抽獎箱中抽一個球，每個球代表一份禮物。首兩條熱身題目明顯是因為力臻的數學身份老師而設的「送分題」，分別是「教師發展日有咩做？」及「古巨基、Mischa、力臻及Dark上台表演，一共有幾多個排列組合？」教師發展日問題完全難不到力臻，至於第二題反而難到了主理人Dark，因為當力臻聽到問題後，他便立即反問：「你有冇講話係要兩個人定係三個人定係四個人先？譬如四個人combinate兩個人出嚟，咁就叫一個排列組合，又或者四個一齊又係，唔同問法㗎喎。」隨後力臻再跟Dark計數，計到一半，力臻表示需要計數機，而Dark立即回應：「得啦，你贏咗，可以抽一個波。」十分搞笑。

力臻本身是數學老師一名。

力臻本身是數學老師一名。

遊戲正式開始，大部份問題都是圍繞力臻跟基仔合唱的《Can We Try》歌詞及MV內容，力臻都能夠順利過關，最後他得到文具、零食、白襪仔及寶石手錶，力臻拿起其中一份禮物「白襪仔」問道：「你係咪都係着呢款（白襪）返學？有Logo都唔得㗎嘛。」Dark表示，「係呀。咁你會唔會捉學生㗎？」力臻笑說：「我梗係唔會啦，我以前由細到大俾人（老師）捉慣，而家仲捉人有報應㗎真係，哈哈。」

 

黃明德與力臻因為古巨基的關係而認識。

黃明德與力臻因為古巨基的關係而認識。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受