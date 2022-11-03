因古巨基結緣｜真．師生合作 力臻認真「講數」嚇窒黃明德

今年樂壇創作新人黃明德（Dark）早前聯同網上平台拍攝綜藝節目《放學UFO》，目的是為疫情期間缺乏校園生活的學生製造特別回憶，受到一眾網民學生歡迎。Dark與新晉創作歌手兼中學數學老師力臻，因為古巨基的音樂企劃合作而認識，今次二人拍攝一集《放學UFO の 逃學篇》。

這集以問答方式進行，十條問題中，首兩條是讓力臻熱身，每答對一題便可於抽獎箱中抽一個球，每個球代表一份禮物。首兩條熱身題目明顯是因為力臻的數學身份老師而設的「送分題」，分別是「教師發展日有咩做？」及「古巨基、Mischa、力臻及Dark上台表演，一共有幾多個排列組合？」教師發展日問題完全難不到力臻，至於第二題反而難到了主理人Dark，因為當力臻聽到問題後，他便立即反問：「你有冇講話係要兩個人定係三個人定係四個人先？譬如四個人combinate兩個人出嚟，咁就叫一個排列組合，又或者四個一齊又係，唔同問法㗎喎。」隨後力臻再跟Dark計數，計到一半，力臻表示需要計數機，而Dark立即回應：「得啦，你贏咗，可以抽一個波。」十分搞笑。