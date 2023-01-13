因為愛情｜因附屬卡發現前夫出軌 前港姐胡家惠一度情緒受困 絕處再覓第二春

連詩雅為J2主持嘅節目《因為愛情》，走訪唔同人嘅愛情故事。節目最後一集嘅嘉賓係2002年港姐季軍胡家惠，佢參選時曾被傳媒形容係「翻版許愿」，但因為夠淡定同有口才而成為三甲。後來胡家惠喺TVB工作咗2年，主要係做主持，之後轉行成為OL。

雖然參選時被指其貌不揚，但胡家惠不乏追求者，到2011年自己創業，仲同室內設計師男友Allen結婚，婚後二人育有2名女兒，兩公婆打理嘅公司又發展順利，成件事聽落好幸福。

但係2016年細女出世前，胡家惠因為一張附屬卡而發現Allen有外遇，但對方竟然想享齊人之福，唔想同第三者分手之餘，仲挽留胡家惠，原因只係老婆對屋企有付出，同埋幫得手！

女兒叫住阻止胡家惠尋短

後來胡家惠經歷人生黑暗期︰要同Allen打離婚官司爭2個女嘅撫養權，又因為婚變而患上情緒病，甚至試過喺郵輪上突然情緒失控想尋短，半隻腳踏出露台之際，因為被個女叫住先至冇出事。女兒唔單止救胡家惠一命，仲試過為保護媽媽而鬧爸爸！

最終胡家惠2018年正式離婚，幸而後來遇到暖男阿Man，一齊經歷唔少困難，例如胡家惠因為背傷而無法沖涼，阿Man放工就幫佢沖涼。胡家惠同阿Man去年終成眷屬，阿Man亦對胡家惠2個女視如己出，令佢走出陰霾。

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